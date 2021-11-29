На автозаправке Olerex на Петербургском шоссе появилась быстрая зарядная станция для электромобилей

Зарядное устройство может заряжать со скоростью 80 киловатт в час одновременно два электромобиля с зарядным коннектором европейского стандарта зарядки CCS или CHAdeMo и разъемом Type2.

”В настоящее время в Ласнамяэ есть только три зарядных станции, оснащенных коннекторами европейского стандарта CCS, в то время как здесь проживает треть населения Таллинна”, — сказал Роман Захаров, генеральный директор RUEX.

Он добавил, что новое зарядное устройство — это первая ласточка нашего сотрудничества. ”В долгосрочной перспективе наша цель — продолжить сотрудничество с компанией Olerex. Кажется, что в Эстонии много пунктов зарядки, но многие из них устарели и не соответствуют современным стандартам Европейского Союза. Именно поэтому мы и задались целью построить обширную и надежную сеть зарядных станций общего пользования”.

Генеральный директор Olerex Пирет Миллер отметила, что на станциях обслуживания Olerex уже есть 17 точек быстрой зарядки ELMO, но, учитывая растущую популярность электромобилей, инфраструктуру необходимо обновлять и расширять.

”Установка зарядных устройств для электромобилей на автозаправочных станциях — стратегическое направление для Olerex. Здесь стоит идти в ногу со временем и интегрировать лучшие практики и новейшие решения вместо того, чтобы создавать параллельные миры. Поэтому в качестве партнера по сотрудничеству была выбрана инновационная компания RUEX”, — добавил Миллер.

RUEX недавно приступил к привлечению дополнительных инвесторов на инвестиционной платформе Funderbeam, в ходе которого планирует привлечь 500 000 евро, 60% из которых уже собрана. Каждый желающий может стать принять участья в публичном размещение акций RUEX. С помощью полученного капитала планируется инвестировать в новые зарядные устройства, увеличить количество точек зарядки в Эстонии и выйти на зарубежные рынки.