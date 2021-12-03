ГРАФИК | Государство нанимает все больше работников. Экономия целых восьми лет исчезла всего за два года

ФОТО: Karin Kaljuläte

С 2020 по 2018 год число работников в государственном секторе удалось сократить на 2979 человек. Однако последние два года прошлого десятилетия свели почти все старания на нет. К концу прошлого года в госсекторе снова работало 118 853 человек — всего на 309 меньше, чем десять лет назад.