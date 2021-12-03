Экономика
03.12.2021, 10:11

ГРАФИК | Государство нанимает все больше работников. Экономия целых восьми лет исчезла всего за два года

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Танель Райг
ФОТО: Karin Kaljuläte
С 2020 по 2018 год число работников в государственном секторе удалось сократить на 2979 человек. Однако последние два года прошлого десятилетия свели почти все старания на нет. К концу прошлого года в госсекторе снова работало 118 853 человек — всего на 309 меньше, чем десять лет назад.

Только лишь за прошлый год число госслужащих выросло на 1906 человек. Учитывая среднюю брутто-зарплату в госсекторе в 1568 евро, прибавились дополнительные траты примерно на 48 млн евро в год. К постоянным расходам прибавляется ежегодные прирост зарплат.

"Согласны ли налогоплательщики терпеть еще большую налоговую нагрузку или все же нужно сократить расходы государства и государственного сектора?" — вопрошает член финансовой комиссии Рийгикогу и фракции Isamaa Айвар Кокк.

По его словам, настал последний шанс, чтобы установить стратегические реформы и процент сокращаемых должностей. Тем не менее, сокращение не должно касаться медиков, спасателей, полицейских и работников сферы образования, считает Кокк.

Тем временем в прошлом году как раз прибавилось 579 новых работников в сфере образования, а в сфере здравоохранения и социальной защиты — 823 работника.

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