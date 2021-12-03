ГРАФИК | Государство нанимает все больше работников. Экономия целых восьми лет исчезла всего за два года(3)
Только лишь за прошлый год число госслужащих выросло на 1906 человек. Учитывая среднюю брутто-зарплату в госсекторе в 1568 евро, прибавились дополнительные траты примерно на 48 млн евро в год. К постоянным расходам прибавляется ежегодные прирост зарплат.
"Согласны ли налогоплательщики терпеть еще большую налоговую нагрузку или все же нужно сократить расходы государства и государственного сектора?" — вопрошает член финансовой комиссии Рийгикогу и фракции Isamaa Айвар Кокк.
По его словам, настал последний шанс, чтобы установить стратегические реформы и процент сокращаемых должностей. Тем не менее, сокращение не должно касаться медиков, спасателей, полицейских и работников сферы образования, считает Кокк.
Тем временем в прошлом году как раз прибавилось 579 новых работников в сфере образования, а в сфере здравоохранения и социальной защиты — 823 работника.