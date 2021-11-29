Жители Таллинна могут проголосовать за то, на что потратить народный бюджет

Голосование продлится до полуночи 12 декабря. В восьми районах города на голосование поступило в общей сложности 132 идеи. Наибольшее число предложений — 26 идей — вынесено на голосование в районе Кесклинн. Далее следуют Хааберсти (20 идей), Пирита (18), Ласнамяэ (15), Кристийне, Мустамяэ и Нымме (по 14), и Пыхья-Таллинн (11 идей). Ознакомиться с идеями можно на сайте https://www.tallinn.ee/rus/kaasaveelarve/Golosovanie-4

Как отметил вице-мэр Таллинна Владимир Свет, народный бюджет позволяет горожанам активнее участвовать в развитии своего района.

”Активные горожане представили множество прекрасных идей, которые можно реализовать в районах столицы. Теперь каждый житель города может выразить свое мнение относительно того, какие идеи достойны осуществления. Таким образом горожане могут сообщать о том, какой они представляют жилую среду и что для этого нужно предпринять, — отметил Свет. — Помимо всего прочего, результаты голосования дадут дам представление о том, в каком направлении развивать город и вне проекта народного бюджета”.

Голосование проходит в электронной среде обслуживания города Таллинна по адресу https://taotlen.tallinn.ee/. Необходимо пройти аутентификацию с помощью ID-карты, mobiil-ID или Smart-ID. Учитывая эпидемиологическую ситуацию, рекомендуется отдать предпочтение электронному голосованию, однако проголосовать можно и с помощью бумажного бюллетеня — в бюро обслуживания Таллиннской городской канцелярии (пл. Вабадузе, 7) и в районных управах.

Каждый житель Таллинна в возрасте 14 лет и старше имеет два голоса, которые можно отдать за идеи, представленные в районе по месту жительства. Правом голоса обладают лица, местом жительства которых на основании данных регистра народонаселения является город Таллинн.