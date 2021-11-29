Жители Таллинна могут проголосовать за то, на что потратить народный бюджет(5)
Голосование продлится до полуночи 12 декабря. В восьми районах города на голосование поступило в общей сложности 132 идеи. Наибольшее число предложений — 26 идей — вынесено на голосование в районе Кесклинн. Далее следуют Хааберсти (20 идей), Пирита (18), Ласнамяэ (15), Кристийне, Мустамяэ и Нымме (по 14), и Пыхья-Таллинн (11 идей). Ознакомиться с идеями можно на сайте https://www.tallinn.ee/rus/kaasaveelarve/Golosovanie-4
Как отметил вице-мэр Таллинна Владимир Свет, народный бюджет позволяет горожанам активнее участвовать в развитии своего района.
”Активные горожане представили множество прекрасных идей, которые можно реализовать в районах столицы. Теперь каждый житель города может выразить свое мнение относительно того, какие идеи достойны осуществления. Таким образом горожане могут сообщать о том, какой они представляют жилую среду и что для этого нужно предпринять, — отметил Свет. — Помимо всего прочего, результаты голосования дадут дам представление о том, в каком направлении развивать город и вне проекта народного бюджета”.
Голосование проходит в электронной среде обслуживания города Таллинна по адресу https://taotlen.tallinn.ee/. Необходимо пройти аутентификацию с помощью ID-карты, mobiil-ID или Smart-ID. Учитывая эпидемиологическую ситуацию, рекомендуется отдать предпочтение электронному голосованию, однако проголосовать можно и с помощью бумажного бюллетеня — в бюро обслуживания Таллиннской городской канцелярии (пл. Вабадузе, 7) и в районных управах.
Каждый житель Таллинна в возрасте 14 лет и старше имеет два голоса, которые можно отдать за идеи, представленные в районе по месту жительства. Правом голоса обладают лица, местом жительства которых на основании данных регистра народонаселения является город Таллинн.
Проект, который получит максимальное количество голосов в каждом районе, будет реализован в следующем году из средств городского бюджета 2022 года. Таким образом, с помощью народного бюджета в каждом районе города ежегодно будет осуществляться по меньшей мере один проект, предложенный жителями района и заручившийся их поддержкой.
Для реализации проектов в рамках народного бюджета Таллинна 2022 года предварительно запланирован 1 млн евро. Точную сумму утвердит Городское собрание при принятии бюджета на 2022 год. Три четверти суммы будет распределено среди районов поровну, одна четвертая — в зависимости от числа жителей района по состоянию на 1 июля текущего года.
Из числа 389 предложений, поступивших в ходе сбора идей для народного бюджета, на голосование прошли 132 проекта. Треть прошедших на голосование идей касается городской среды, одна пятая — детей и молодежи, и еще одна пятая — улучшения спортивной инфраструктуры. Реализуемость поданных идей оценивала экспертная комиссия. Отсеивались предложения, которые планируется осуществить за счет иного источника финансирования, а также идеи, которые невозможно реализовать в 2022 году или в рамках финансовых возможностей народного бюджета. Также отбор не прошли идеи, которые не отвечают общим целям развития Таллинна и не являются объектами инвестирования.
Таллинн впервые запустил проект народного бюджета в прошлом году. В ходе сбора идей для народного бюджета 2021 года поступило 420 предложений, из них на голосование были вынесены 99. По итогам народного бюджета 2021 года было принято решение реализовать девять идей.
Подробная информация о народном бюджете: https://www.tallinn.ee/rus/kaasaveelarve/
Места для голосования с помощью бумажного бюллетеня:
Бюро обслуживания Таллиннской городской канцелярии (пл. Вабадузе, 7, I этаж). Понедельник 8.15–18.00, вторник, среда, четверг 8.15–17.00, пятница 8.15–14.00.
Управа района Хааберсти (Эхитаяте теэ, 109a). Понедельник 8.15–18.00, вторник, среда, четверг 8.15–17.00, пятница 8.15–16.00. Обеденный перерыв: 12.15–13.00.
Зал обслуживания управы района Кесклинн (ул. Нунне, 18). Понедельник 8.15–18.00, вторник, среда, четверг 8.15–17.00, пятница 8.15–16.00.
Управа района Кристийне (ул. Металли, 5). Понедельник 8.15–18.00, вторник, среда, четверг 8.15–17.00, пятница 8.15–16.00. Обеденный перерыв: 13.00–14.00.
Зал обслуживания управы района Ласнамяэ (Палласти, 54). Понедельник 8.15–18.00, вторник, среда, четверг 8.15–17.00, пятница 8.15–16.00.
В торговом центре Lasnamäe Centrum. Среда (8 декабря) и четверг (9 декабря) 11.00-18.00.
Зал обслуживания управы района Мустамяэ (Вильде теэ, 118). Понедельник 8.15–18.00, вторник, среда, четверг 8.15–17.00, пятница 8.15–16.00.
Зал обслуживания управы района Нымме (Валдеку, 13). Понедельник 8.15–18.00, вторник, среда, четверг 8.15–17.00, пятница 8.15–16.00.
Управа района Пирита (Клоостри теэ, 6). Понедельник 8.15–18.00, вторник, среда, четверг 8.15–17.00, пятница 8.15–16.00.
Управа района Пыхья-Таллинн (ул. Кари, 13). Понедельник 8.15–18.00, вторник, среда, четверг 8.15–17.00, пятница 8.15–16.00.