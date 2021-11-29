Почему в поездах Elron в преддверии Рождества путешествуют плюшевые медведи?

"Если в прошлое Рождество мы приносили добрые пожелания людям, которые по тем или иным причинам проводили праздники в одиночестве, то в этом году мы сфокусировали добрые дела на тех людях, у которых нет дома — куда можно пойти на Рождество. Это бездомные,”- говорит рукводитель по коммуникациям Elron Катрин Кулдеркнуп.

Таллиннский центр социальной работы провел исследование ”Бездомные в Таллинне 2020”, которое показало, что самая большая причина того, что люди становятся бездомными, — это распад семьи. Часто у этих людей также есть болезнь, которая осталась незамеченной или не вылеченной.

"Точное количество бездомных в Эстонии неизвестно, но, по оценкам, несколько тысяч человек пользуются услугами ночлежек в Эстонии. Согласно опросу бездомных, проведенному в период с 2020 по 2021 год, почти 39% бездомных снова смогут справиться самостоятельно. Но этим людям нужна поддержка,”- добавила директор Таллиннского центра социальной работы Керсти Пылдемаа

Она объяснила, что иногда очень сложно помочь бездомному, потому что человек, долгое время находившийся на улице, деградирует, теряет моральный дух, меняется его понимание жизни и человеческих ценностей. "Часто уже нет механизмов, влияющих на его образ жизни. Так что помощь должна быть найдена быстро!,”- отметила Пылдемаа.

Компания Elron создала возможность подарить бездомным чистую, теплую одежду и обувь на это Рождество. Специальные ящики для сбора установлены на вокзалах Таллинна, Тарту, Вильянди и Валга.

Имби Эесметс руководитель Таллиннского центра социальной опеки добавила, что поскольку подавляющее большинство бездомных составляют взрослые мужчины, то нужны теплые куртки и ботинки на подкладке. Также пригодятся свитера и теплые носки.

Как сделать добро в Рождественское время?