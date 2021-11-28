ФОТО И ВИДЕО | В Таллинн прибыли два авиарейса из Африки. Часть пассажиров из-за длинной очереди махнули на тестирование рукой

Сегодня в Таллинне приземлились два самолета из Египта, и большое количество людей направилось в пункт для тестирования, хотя, конечно, были и те, кто отправился сразу по прибытию домой.

Людской хвост на тестирование образовался настолько длинный, что один из прибывших выразил в беседе с Delfi сомнение — а хватит ли у него терпения дождаться своей очереди… Но в то же время пассажир признал, что тестирование — дело необходимое, и если человек не успел пройти эту процедуру в аэропорту, то нужно протестироваться в каком-либо другом месте, где это можно сделать быстрее.

Дополнительная необходимость тестирования возникла в связи с распространением по всему миру нового южноафириканского штамма COVID-19, получившего название "омикрон". В Эстонию он еще не пришел, но, по словам профессора вирусологии Тартуского университета Ирьи Лутсар, это лишь вопрос времени.

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