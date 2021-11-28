Читатель спрашивает: обязан ли я отвечать на звонки по работе и после окончания рабочего дня?

Отвечает Сандра Куус, юрист-консультант Инспекции труда.

Во время дежурства работник не обязан выполнять рабочих заданий, но он должен быть готов на оговоренных условиях по распоряжению работодателя приступить к их выполнению. Время дежурства можно применять только в случае, если об этом договорено. Это значит, что если работник и работодатель до начала работы не договорились о времени дежурства, то в ходе трудовых отношений работодатель может сделать предложение о введении времени дежурства, но работник имеет права от него отказаться.

За время дежурства работнику нужно выплачивать вознаграждение в размере не менее 1/10 оговоренного вознаграждения за труд. В рабочее время засчитывается та часть времени дежурства, в которую работник подчиняется распоряжениям и контролю работодателя. Если работник приступает к выполнению рабочих заданий (например, отвечает на звонок клиента), это уже не время дежурства, поскольку одновременно времени дежурства и рабочего времени быть не может.

Пример. Запланировано, что время дежурства работника длится пять часов. Оно прерывается, поскольку работник приступил к выполнению рабочих заданий, и этим он занимается два часа. Он получит вознаграждение за три часа времени дежурства и заработную плату за два часа.

Кроме того, при введении времени дежурства работодатель должен обеспечить работнику ежедневное и еженедельное время отдыха. Допустим, установлено 8 часов рабочего времени, за которым следует время дежурства. Время дежурства в таком случае может длиться не более 5 часов, после чего должно быть не менее 11 часов свободного времени. Работнику должно быть также обеспечено 48 часов еженедельного времени отдыха или в случае суммированного рабочего времени — 36 часов подряд.