Читатель спрашивает: обязан ли я отвечать на звонки по работе и после окончания рабочего дня?(1)
Отвечает Сандра Куус, юрист-консультант Инспекции труда.
Во время дежурства работник не обязан выполнять рабочих заданий, но он должен быть готов на оговоренных условиях по распоряжению работодателя приступить к их выполнению. Время дежурства можно применять только в случае, если об этом договорено. Это значит, что если работник и работодатель до начала работы не договорились о времени дежурства, то в ходе трудовых отношений работодатель может сделать предложение о введении времени дежурства, но работник имеет права от него отказаться.
За время дежурства работнику нужно выплачивать вознаграждение в размере не менее 1/10 оговоренного вознаграждения за труд. В рабочее время засчитывается та часть времени дежурства, в которую работник подчиняется распоряжениям и контролю работодателя. Если работник приступает к выполнению рабочих заданий (например, отвечает на звонок клиента), это уже не время дежурства, поскольку одновременно времени дежурства и рабочего времени быть не может.
Пример. Запланировано, что время дежурства работника длится пять часов. Оно прерывается, поскольку работник приступил к выполнению рабочих заданий, и этим он занимается два часа. Он получит вознаграждение за три часа времени дежурства и заработную плату за два часа.
Кроме того, при введении времени дежурства работодатель должен обеспечить работнику ежедневное и еженедельное время отдыха. Допустим, установлено 8 часов рабочего времени, за которым следует время дежурства. Время дежурства в таком случае может длиться не более 5 часов, после чего должно быть не менее 11 часов свободного времени. Работнику должно быть также обеспечено 48 часов еженедельного времени отдыха или в случае суммированного рабочего времени — 36 часов подряд.
Если вы не договорились о времени дежурства, то выполнение рабочих заданий после окончания рабочего дня может считаться сверхурочной работой. Сверхурочная работа — это работа сверх оговоренного рабочего времени, выполняемая по соглашению сторон или по одностороннему требованию работодателя, если это оправдано чрезвычайными и временными обстоятельствами, требующими усилий работника. В случае суммированного учета рабочего времени сверхурочные или недоработанные часы определяются в конце учетного периода.
Компенсироваться сверхурочная работа может двумя способами.
В одном случае — предоставлением свободного времени, равного времени сверхурочной работы. Свободное время работнику должно быть выделено из рабочего времени и оплачиваться как обычное рабочее время. Так работнику в случае сверхурочных будет обеспечена достаточная компенсация, и он будет защищен от возможного снижения оплаты труда.
Пример. Человек отработал 8 часов сверхурочно. Он получит единовременное вознаграждение за 8 сверхурочных часов, а затем 8 часов свободного времени, за которые ему будет также выплачено единовременное вознаграждение.
Другая возможность — заплатить за сверхурочные. Это, однако, предполагает наличие двустороннего соглашения, и за сверхурочные нужно платить с коэффициентом не менее 1,5.
Подведем итог. Если стороны договорились о введении времени дежурства, то работник должен быть в течение оговоренного времени дежурства готов к работе. За время дежурства работодатель платит вознаграждение за время дежурства, а за время работы (когда работник выполняет рабочие задания) — заработную плату.
Если договоренности о времени дежурства нет, то выполнение рабочих заданий после окончания рабочего дня может считаться сверхурочной работой, которая должна вознаграждаться либо оплачиваемым свободным временем, либо по договоренности — деньгами, с коэффициентом 1,5.