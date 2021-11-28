Новости Эстонии
28.11.2021, 21:45

Читатель спрашивает: обязан ли я отвечать на звонки по работе и после окончания рабочего дня?

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Foto: Ester Vaitmaa
Читатель спрашивает: работодатель хочет, чтобы я был доступен для него и клиентов в любое время. Мое рабочее время с 8 до 17, но часто клиенты звонят и после окончания рабочего дня, и мне приходится отвечать на звонок и отправлять клиенту предложение. Работодатель сказал, что в Законе о трудовом договоре предусмотрено время дежурства, и я обязан отвечать на звонки и после окончания рабочего дня. Должен ли я быть доступен после окончания рабочего дня? Должен ли я что-то получать за это?

Отвечает Сандра Куус, юрист-консультант Инспекции труда.

Во время дежурства работник не обязан выполнять рабочих заданий, но он должен быть готов на оговоренных условиях по распоряжению работодателя приступить к их выполнению. Время дежурства можно применять только в случае, если об этом договорено. Это значит, что если работник и работодатель до начала работы не договорились о времени дежурства, то в ходе трудовых отношений работодатель может сделать предложение о введении времени дежурства, но работник имеет права от него отказаться.

За время дежурства работнику нужно выплачивать вознаграждение в размере не менее 1/10 оговоренного вознаграждения за труд. В рабочее время засчитывается та часть времени дежурства, в которую работник подчиняется распоряжениям и контролю работодателя. Если работник приступает к выполнению рабочих заданий (например, отвечает на звонок клиента), это уже не время дежурства, поскольку одновременно времени дежурства и рабочего времени быть не может.

Пример. Запланировано, что время дежурства работника длится пять часов. Оно прерывается, поскольку работник приступил к выполнению рабочих заданий, и этим он занимается два часа. Он получит вознаграждение за три часа времени дежурства и заработную плату за два часа.

Кроме того, при введении времени дежурства работодатель должен обеспечить работнику ежедневное и еженедельное время отдыха. Допустим, установлено 8 часов рабочего времени, за которым следует время дежурства. Время дежурства в таком случае может длиться не более 5 часов, после чего должно быть не менее 11 часов свободного времени. Работнику должно быть также обеспечено 48 часов еженедельного времени отдыха или в случае суммированного рабочего времени — 36 часов подряд.

Если вы не договорились о времени дежурства, то выполнение рабочих заданий после окончания рабочего дня может считаться сверхурочной работой. Сверхурочная работа — это работа сверх оговоренного рабочего времени, выполняемая по соглашению сторон или по одностороннему требованию работодателя, если это оправдано чрезвычайными и временными обстоятельствами, требующими усилий работника. В случае суммированного учета рабочего времени сверхурочные или недоработанные часы определяются в конце учетного периода.

Компенсироваться сверхурочная работа может двумя способами.

В одном случае — предоставлением свободного времени, равного времени сверхурочной работы. Свободное время работнику должно быть выделено из рабочего времени и оплачиваться как обычное рабочее время. Так работнику в случае сверхурочных будет обеспечена достаточная компенсация, и он будет защищен от возможного снижения оплаты труда.

Пример. Человек отработал 8 часов сверхурочно. Он получит единовременное вознаграждение за 8 сверхурочных часов, а затем 8 часов свободного времени, за которые ему будет также выплачено единовременное вознаграждение.

Другая возможность — заплатить за сверхурочные. Это, однако, предполагает наличие двустороннего соглашения, и за сверхурочные нужно платить с коэффициентом не менее 1,5.

Подведем итог. Если стороны договорились о введении времени дежурства, то работник должен быть в течение оговоренного времени дежурства готов к работе. За время дежурства работодатель платит вознаграждение за время дежурства, а за время работы (когда работник выполняет рабочие задания) — заработную плату.

Если договоренности о времени дежурства нет, то выполнение рабочих заданий после окончания рабочего дня может считаться сверхурочной работой, которая должна вознаграждаться либо оплачиваемым свободным временем, либо по договоренности — деньгами, с коэффициентом 1,5.

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