Укутываемся! Следующая неделя начнется морозами и метелью

Понедельник, 29.11

Ночью: Облачно с отдельными прояснениями. Местами небольшой снег, утром юго-востока Эстонии достигнет зона более плотных осадков. Начнется метель. Ветер северо-восточный, восточный 3-9, на побережье 5-11, порывами до 16 м/с. Температура воздуха 0..-6°С.

Днем: Облачно. Снег распространится по всей Эстонии с юга на север, метели. Ветер северо- восточный 5-11, порывами 14, на островах и побережье до 16 м/с, вечером ветер перейдет к северному и усилится порывами 15, на побережье до 20 м/с. Температура воздуха -1..-6, на северном побережье около 0°С. На дорогах скользко!

Вторник, 30.11

Ночью: Облачно. Снег и метели, более интенсивные осадки на востоке Эстонии. Ветер северо-восточный, северный, после полуночи северный, северо-западный 5-10, порывами 14, на островах и побережье 9-14, порывами до 21 м/с. Температура воздуха 0..-6°C.

Днем: Облачно, снег, метели. С середины дня на островах прояснения и, начиная с запада, осадки пойдут на убыль. Ветер северо-западный, северный 5-10, порывами 13, на островах и побережье 8-13, порывами до 18 м/с. Температура воздуха 0..-6°C, вечером понизится.

Среда, 01.12

Ночью: Облачно с прояснениями. Преимущественно на востоке Эстонии во многих местах небольшой снег и еще метели. Ветер северо-западный 5-12, на островах и побережье порывами до 17 м/с, к утру немного ослабеет. Температура воздуха понизится к утру -4..-10, на побережье островов 0..-3°C.

Днем: Переменная облачность, местами небольшой снег. Ветер северо-западный 4-10, на северо-востоке Эстонии порывами до 15 м/с, после полудня ослабеет и перейдет к восточному. Температура воздуха понизится к вечеру до -8..-14, на островах и побережье -2..-7°C.

Четверг, 02.12

Ночью: Облачность увеличится. На юге Эстонии снег. Ветер перейдет к северо-восточному 3-8, на юге к утру порывы до 12 м/с, в районе Рижского залива северо-восточный ветер усилится 8-12, порывы до 17 м/с. Температура воздуха -8..-14, на островах и побережье -2..-7°C.

Днем: В основном облачно. На юге Эстонии снег, во второй половине дня вероятность осадков уменьшится. Ветер северо-восточный 3-8, на юге порывы до 12, в районе Рижского залива 8-12, порывы до 17 м/с, во второй половине дня ветер ослабеет и перейдет к северному, северо-западному. Температура воздуха на западе Эстонии -2..-7, на востоке -7..-9°C.