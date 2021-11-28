28.11.2021, 18:08
Керсти Кальюлайд получила от правительства рабочие помещения площадью 287,4 кв. метра(39)
Foto: Andres Putting
Правительство удовлетворило на этой неделе ходатайство экс-президента Керсти Кальюлайд выделить ей рабочие помещения в здании компании по управлению государственной недвижимостью (RKAS) на Тартуском шоссе в Таллинне, передает rus.err.
В здании в настоящее время проводится ремонт. Помещения выбраны таким образом, чтобы они образовывали отдельно стоящее целое и не влияли на других пользователей здания, в связи с чем общая площадь представительских и рабочих помещений Керсти Кальюлайд составит 287,4 кв. метра.
По закону бывшему президенту страны нужно предоставить представительские и рабочие помещения, а также компенсировать разумные расходы на обслуживание его или ее жилья.
Представительские и рабочие помещения в здании по адресу на Тартуском шоссе, 87 будут предоставлены в распоряжение Керсти Кальюлайд с 1 марта 2022 года.