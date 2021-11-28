Керсти Кальюлайд получила от правительства рабочие помещения площадью 287,4 кв. метра

В здании в настоящее время проводится ремонт. Помещения выбраны таким образом, чтобы они образовывали отдельно стоящее целое и не влияли на других пользователей здания, в связи с чем общая площадь представительских и рабочих помещений Керсти Кальюлайд составит 287,4 кв. метра.

По закону бывшему президенту страны нужно предоставить представительские и рабочие помещения, а также компенсировать разумные расходы на обслуживание его или ее жилья.

Представительские и рабочие помещения в здании по адресу на Тартуском шоссе, 87 будут предоставлены в распоряжение Керсти Кальюлайд с 1 марта 2022 года.