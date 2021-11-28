ФОТО | Михаил Кылварт и Яан Таммсалу зажгли на Ратушной площади первую свечу Адвента

”Несмотря на то, что в мире много нестабильности и тревоги, при зажжении первой свечи Адвента стоит думать о понимании, мире, благодарности и начале светлой праздничной поры, — сказал мэр Таллинна Михаил Кылварт. — В нынешнее время очень важно, чтобы люди были внимательны в отношении окружающих и дарили друг другу тепло и положительный настрой. В предрождественский период нужно делать все возможное, чтобы было меньше противостояния и негативных эмоций. Желаю спокойных и безопасных праздников”.

На традиционном торжественном мероприятии по случаю зажжения первой свечи Адвента выступили хоры Таллиннского прихода Эстонской Евангелическо-лютеранской церкви: камерный хор Домского собора Laudate Dominum, концертный хор прихода Каарли — Камерный хор Canorus, камерный хор прихода Святого Духа, камерный хор прихода Пеэтели, камерный хор Виймсиского прихода, смешанный хор прихода Яани, камерный хор прихода Яани, камерный хор Activa и Таллиннский камерный хор под управлением Вельо Рейера, Пяртеля Тоомпере и Эве Падар.

Открывшийся на Ратушной площади в пятницу, 26 ноября, рождественский рынок продолжит работу до 2 января. Его жемчужиной является рождественская ель, и в этом году традиция ее установки отмечает свой юбилей: 580 лет назад, в 1441 году, первая городская рождественская елка в Европе была установлена именно в Таллинне. В дальнейшем эта традиция распространилась по всему миру, став для разных народов важной составляющей празднования Рождества.

В этот раз рождественская ель была доставлена на Ратушную площадь из волости Куусалу. Для украшения елки потребовалось 300 золотых шаров разного размера и более 3 км гирлянд. Рождественский рынок открыт каждый день с 12.00 до 19.00. Горячие напитки предлагаются до 22.00.



