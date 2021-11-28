ФОТО | Скидки по-эстонски: известный магазин электроники поднял в "черную пятницу" цены

Читатель следил на предыдущей неделе за ценами на ряд товаров в магазине Euronics и ждал скидок "черной пятницы". Скидок не последовало, а цены наоборот поднялись.

Фритюрница до "черной пятницы"

Фритюрница в "черную пятницу"

Сушилка до "черной пятницы"

Сушилка в "черную пятницу"

Коммерческий директор Euronics Кристьян Терасе объяснил изданию Ärileht, что трудности с производством и поставками, многократно выросшие транспортные расходы и поднявшиеся в связи с этим закупочные цены являются очень большой проблемой для продавцов домашней техники и бытовой электроники.

"Исходя из этого мы находимся сейчас в ситуации, когда не можем больше держать цены на все товары на прежнем уровне", — сказал Терасе.

Он также отметил, что проблема быстро не исчезнет, и сектор должен быть готов к дефициту товаров и росту цен по меньшей мере еще и в первой половине следующего года.