В Эстонии 60 000 жителей не имеют семейного врача(4)
"Треть врачей старше 60 лет. На первичном уровне собственного семейного врача нет у 50 списков пациентов, в которых числится около 60 000 человек", - говорится в заявлении.
"С учетом сверхурочных и дополнительной работы, один врач в среднем работает за полутора врачей. Крайне необходимо ввести нормы нагрузки, чтобы защитить работников здравоохранения от перегорания, а пациентов - от вызванных усталостью ошибок. Если бы в обычной ситуации врачи и медсестры работали с нормальной нагрузкой, то во время кризиса не было бы сложно временно поработать больше", - пояснили в Союзе врачей.
В союзе призвали передать часть задач от врачей ассистентам, вводить упрощающие работу электронные решения и приближать зарплату медиков к уровню Северных стран, благодаря чему оттуда начали бы возвращаться уехавшие в Скандинавию эстонские врачи.