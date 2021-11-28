В Эстонии 60 000 жителей не имеют семейного врача

"Треть врачей старше 60 лет. На первичном уровне собственного семейного врача нет у 50 списков пациентов, в которых числится около 60 000 человек", - говорится в заявлении.

"С учетом сверхурочных и дополнительной работы, один врач в среднем работает за полутора врачей. Крайне необходимо ввести нормы нагрузки, чтобы защитить работников здравоохранения от перегорания, а пациентов - от вызванных усталостью ошибок. Если бы в обычной ситуации врачи и медсестры работали с нормальной нагрузкой, то во время кризиса не было бы сложно временно поработать больше", - пояснили в Союзе врачей.