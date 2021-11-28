Читатель: почему я должен платить за неплательщиков? Отвечает юрист

"Наш председатель самовольно в июне создала какой-то резервный фонд и добавила к счету 24,36 евро. Я позвонила бухгалтеру, который у нас общий на несколько домов. Она сказала, что это у нас должники в доме, поэтому председатель берет эти деньги. Но это же незаконно! У меня пенсия 199,50 евро и инвалидность 12,76. И я еще буду платить за неплательщиков? Разве так можно — без ведома жильцов добавлять к счету какой-то резервный фонд?" - написала Ольга.