28.11.2021, 11:57
Биржа электроэнергии Nord Pool почти весь ноябрь предоставляла потребителям некорректные данные(12)
Tiit Blaat
Биржа электроэнергии Северных стран Nord Pool начиная с 9 ноября при вычислении цены на электричество на день вперед делала ошибки, и приступила к пересчёту цен, передает издание Montel.
Nord Pool сообщила вчера, что с 9 ноября, когда стала использоваться новая технология, возникла неисправность, которая влияла на формирование цены.
Согласно сообщению на своем сайте, биржа теперь пересчитывает цену по всем часам, начиная с 9 ноября.
Биржа начала внутреннее расследование после того, в субботу системная цена достигла рекордных 228,02 евро за мегаватт-час, что на 51% выше, чем установленный в пятницу рекорд.
Более подробной информации Nord Pool пока не дает.