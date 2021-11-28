Биржа электроэнергии Nord Pool почти весь ноябрь предоставляла потребителям некорректные данные

Nord Pool сообщила вчера, что с 9 ноября, когда стала использоваться новая технология, возникла неисправность, которая влияла на формирование цены.

Согласно сообщению на своем сайте, биржа теперь пересчитывает цену по всем часам, начиная с 9 ноября.

Биржа начала внутреннее расследование после того, в субботу системная цена достигла рекордных 228,02 евро за мегаватт-час, что на 51% выше, чем установленный в пятницу рекорд.

Более подробной информации Nord Pool пока не дает.