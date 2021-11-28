За сутки в Эстонии выявлено 389 случаев заражения коронавирусом, скончались двое

По состоянию на утро 28 ноября в больнице находятся 290 зараженных коронавирусом пациентов. Из них 240 нуждается в стационарном лечении из-за тяжелого COVID-19, из них в свою очередь 172, или 72%, не вакцинированы и 68, или 28%, с завершенным курсом вакцинации.

За сутки в больницах открыли 20 новых историй болезни. Умерло 2 зараженных коронавирусом: 74-летняя женщина и 85-летний мужчина.

За последние сутки проанализировали 3861 результат тестов, из которых 389 оказались положительными. Из получивших положительный тест 255 не были вакцинированы и 134 с завершенным курсом вакцинации.

За сутки ввели 2161 дозу вакцины, из них новых вакцинаций начали 446. По состоянию на сегодняшнее утро дополнительную или бустерную дозу получили 170 670 человек. Охват всего населения Эстонии двумя дозами вакцины — 59,1%.

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