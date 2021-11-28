28.11.2021, 10:27
Биржевые тарифы на электричество обновили исторический рекорд(1)
Foto: Tiit Blaat
Цены на электроэнергию в эстонской ценовой зоне на бирже Nord Pool в воскресенье выросли на 7,4% в дневном сравнении и достигли рекордных 188,09 евро за мегаватт-час.
В субботу биржевой тариф составлял 175,08 евро за мегаватт-час.
Предыдущий ценовой рекорд был зафиксирован 7 октября этого года, когда электричество в эстонской ценовой зоне на бирже Nord Pool дорожало до 178,4 евро за мегаватт-час, напоминает rus.err.