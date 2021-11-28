Советы эстонского эксперта: как водителю сократить расход подорожавшего топлива?(4)
Цены на автомобильное топливо в Эстонии бьют рекорды, и люди компетентные утверждают, что можно прогнозировать продолжение роста цен в ближайшие месяцы. Цены на топливо за последние месяцы изменились по всему миру.
По словам работающего в компании Bolt таксиста Дениса Н., каждое подорожание топлива хотя бы на 5 центов обходится ему в 50 евро в месяц: ”Когда дорожает топливо, наши поездки становятся все невыгоднее. Раньше, например, люди работали на дистанции до 40 километров, сейчас большинство выбирает дистанцию 1 километр, чтобы доехать до клиента без большой потери топлива. В среднем таксист проезжает 200 км за день. Расход топлива при этом у всех разный. У таксистов считается самым популярным CNG или LPG газ, и газ стоит уже полтора евро. В итоге газовые машины, которые преподносились как экологичные, экономичные и идеально подходящие таксистам, стали невыгодными вообще. В Финляндии дизель стоит 1,60 евро, бензин 1,90 евро, и мы со своими 1,40 за дизель и 1,50 за бензин уже очень к ним близки, не говоря о том, что газ за одни сутки подорожал с 80 центов до 1,50 евро. Наша работа зависит от топлива, и с повышением цен на него, если компания не повысит расценки, таксоизвоз станет практически бессмысленным занятием”.
Понемногу становится роскошью и тот комфорт, к которому привыкли владельцы личного автотранспорта. Но пока мы делаем выбор в пользу своего автомобиля и надеемся на лучшие времена, есть способы экономить топливо, не пересаживаясь на общественный транспорт.
Алексей Козаков, дипломированный автоинженер, преподаватель Mehaanikakool, инструктор по контр-аварийному и экономичному вождению, рассказал, какие действия автовладельца приводят к экономии, а какие — к лишним тратам.
Не тормозить и не разгоняться
По словам Козакова, важно знать: если автоводитель может проехать весь город с одинаковой скоростью, расход топлива будет минимальным. Разгон и торможение повышают расход топлива. Это основа экономичной езды.
На разгоне средний расход топлива может быть 12–15–20 литров на 100 км, и когда вы, подъезжая к очередному светофору, жмете на тормоз, всю инерцию автомобиля, кинетическую энергию тормоза преобразуют в тепло. То есть вы отапливаете улицу бензином за 1,50 евро, потраченным на разгон у предыдущего светофора.
Если при езде по городу вы можете проезжать светофоры на второй передаче, то на средней бензиновой легковушке экономите 0,5 л бензина на 100 км, не теряя в скорости. Если вы сможете проезжать светофоры, не переключаясь ниже третьей передачи, сэкономите еще 0,5 л и даже, возможно, больше. То есть больше всего лишнего топлива потребляют тормоза. Кто не тормозит зря, у того расход топлива самый маленький.
Обращать внимание на знаки
Большинство думает, что дорожные знаки нужны исключительно для безопасности, но на самом деле ограничения скорости рассчитаны еще и на плавную езду. ”В Таллинне и в Тарту светофоры настроены на зеленую волну. Но поток машин хочет идти быстрее зеленой волны, то есть на каждом светофоре все тормозят, зажигается зеленый — снова разгоняются, — говорит Козаков. — Нужны железные нервы и хорошее зрение, чтобы не подчиняться потоку, смотреть на следующий светофор и оценивать, что происходит. У нас хорошо настроены светофоры, и, если обращать внимание, как они работают, на одной скорости можно проезжать километры”. Например, по Вабадузе пст., где даже знаки стоят roheline laine 48 km/t (зеленая волна 48 км/ч), можно проехать, соблюдая скоростной режим, 4,5 километра, ни разу не отпустив газ. Расход топлива в городе можно снизить таким образом на 2–3 литра на 100 км.
Прогревать машину
Скоро зима, и если мы говорим про современные машины и современные масла, то прогревать машину дольше пяти минут — лишний расход топлива. Но и сразу же нагружать мотор тоже нельзя. Если вы дали мотору поработать, пока смахивали снег и лед, то через минуты две уже можно ехать, но — спокойно, не нагружая двигатель. На ходу двигатель прогревается намного быстрее, а если вы долго прогреваете машину во дворе, то расход составит бесконечность на 100 км, так как топливо расходуется, а машина-то стоит на месте.
Пользоваться удобствами
Кондиционер ”подъедает” топливо, это правда. Но там, где скорости выше 70 км/ч, кондиционер потратит меньше топлива, чем открытые окна, потому что, когда окна открыты, страдает аэродинамика. Подогрев сидений и мощная аудиосистема тоже потребляют топливо, но это ”копейки”, и чем отказываться от использования электрических удобств ради экономии топлива, лучше рассчитать, как проехать на ежедневном маршруте два-три светофора без остановки, сэкономите больше.
Усовершенствовать машину по своему вкусу
Спойлеры, рейлинги на крыше, бокс и т. п. в городе, при скоростях до 50 км/ч, на расход топлива влияют мало, однако при скорости от 70 км/ч увеличат расход минимум на 0,5 л на 100 км. Если к рейлингам прибавить велокрепления со всеми ремешками, можно добавить еще 0,3 л. И чем выше скорость — например, по Тарту мнт. разрешено ехать со скоростью до 120 км/ч — тем выше (до 0,8 л на 100 км) расход.
Пользоваться полным приводом
Полный привод может быть вам нужен раз или два в год, а топливо он ест всегда, 1 л на 100 км по меньшей мере можно прибавить к расходу. Даже если машина с отключающимся полным приводом и задние колеса не ведут, но они крутятся, вращают вал редуктора, подшипники, шестеренки, карданный вал, пусть и без нагрузки. На это уходит энергия.
Удалить из машины лишний груз
Многие используют багажник автомобиля как кладовку. В городе, где часты разгоны и торможения, лишние 30–50 кг влияют на расход топлива. Если убрать из машины ненужные инструменты и прочие тяжелые вещи, можно сэкономить около 0,2 л на 100 км.
Следить за колесами
”Если говорить про обычную легковушку средних размеров, то каждый лишний дюйм диаметра дисков будет добавлять к расходу топлива в среднем 0,2 л на 100 км.
По стандарту, 15” колеса обычно 195 мм шириной, 16” уже 205 мм. Всего сантиметр разницы, но 0,2 л добавьте. Поставили 17” — еще 0,2 л добавьте, там ширина шины уже 225 мм. А поставили 18–20” — по сравнению с 16” добавьте уже 0,5 л на 100 км”, — предупреждает Козаков. Давление в шинах также имеет значение. Давление на 20% ниже нормы повышает расход топлива примерно на 10–15%.
Ездить накатом
На современных автомобилях, более технически совершенных, чем их прародители, пытаться сэкономить топливо накатом — занятие бессмысленное. К тому же кататься на ”нейтрали” небезопасно. Эффективнее, не дергая селектор коробки передач, отпустить педаль газа и двигаться, что называется, по инерции, правда, экономия при этом минимальная.
Отказываться от АКПП
20 лет назад автоматическая коробка передач действительно потребляла топлива больше, но современные АКПП настолько умные, что на механике надо постараться, чтобы получить такой же расход топлива.