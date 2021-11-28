Советы эстонского эксперта: как водителю сократить расход подорожавшего топлива?

На разгоне средний расход топлива может быть 12–15–20 литров на 100 км, и когда вы, подъезжая к очередному светофору, жмете на тормоз, всю инерцию автомобиля, кинетическую энергию тормоза преобразуют в тепло. То есть вы отапливаете улицу бензином за 1,50 евро, потраченным на разгон у предыдущего светофора.

Понемногу становится роскошью и тот комфорт, к которому привыкли владельцы личного автотранспорта. Но пока мы делаем выбор в пользу своего автомобиля и надеемся на лучшие времена, есть способы экономить топливо, не пересаживаясь на общественный транспорт.

По словам работающего в компании Bolt таксиста Дениса Н., каждое подорожание топлива хотя бы на 5 центов обходится ему в 50 евро в месяц: ”Когда дорожает топливо, наши поездки становятся все невыгоднее. Раньше, например, люди работали на дистанции до 40 километров, сейчас большинство выбирает дистанцию 1 километр, чтобы доехать до клиента без большой потери топлива. В среднем таксист проезжает 200 км за день. Расход топлива при этом у всех разный. У таксистов считается самым популярным CNG или LPG газ, и газ стоит уже полтора евро. В итоге газовые машины, которые преподносились как экологичные, экономичные и идеально подходящие таксистам, стали невыгодными вообще. В Финляндии дизель стоит 1,60 евро, бензин 1,90 евро, и мы со своими 1,40 за дизель и 1,50 за бензин уже очень к ним близки, не говоря о том, что газ за одни сутки подорожал с 80 центов до 1,50 евро. Наша работа зависит от топлива, и с повышением цен на него, если компания не повысит расценки, таксоизвоз станет практически бессмысленным занятием”.

Цены на автомобильное топливо в Эстонии бьют рекорды, и люди компетентные утверждают, что можно прогнозировать продолжение роста цен в ближайшие месяцы. Цены на топливо за последние месяцы изменились по всему миру.

Если при езде по городу вы можете проезжать светофоры на второй передаче, то на средней бензиновой легковушке экономите 0,5 л бензина на 100 км, не теряя в скорости. Если вы сможете проезжать светофоры, не переключаясь ниже третьей передачи, сэкономите еще 0,5 л и даже, возможно, больше. То есть больше всего лишнего топлива потребляют тормоза. Кто не тормозит зря, у того расход топлива самый маленький.

Обращать внимание на знаки

Большинство думает, что дорожные знаки нужны исключительно для безопасности, но на самом деле ограничения скорости рассчитаны еще и на плавную езду. ”В Таллинне и в Тарту светофоры настроены на зеленую волну. Но поток машин хочет идти быстрее зеленой волны, то есть на каждом светофоре все тормозят, зажигается зеленый — снова разгоняются, — говорит Козаков. — Нужны железные нервы и хорошее зрение, чтобы не подчиняться потоку, смотреть на следующий светофор и оценивать, что происходит. У нас хорошо настроены светофоры, и, если обращать внимание, как они работают, на одной скорости можно проезжать километры”. Например, по Вабадузе пст., где даже знаки стоят roheline laine 48 km/t (зеленая волна 48 км/ч), можно проехать, соблюдая скоростной режим, 4,5 километра, ни разу не отпустив газ. Расход топлива в городе можно снизить таким образом на 2–3 литра на 100 км.

Прогревать машину

Скоро зима, и если мы говорим про современные машины и современные масла, то прогревать машину дольше пяти минут — лишний расход топлива. Но и сразу же нагружать мотор тоже нельзя. Если вы дали мотору поработать, пока смахивали снег и лед, то через минуты две уже можно ехать, но — спокойно, не нагружая двигатель. На ходу двигатель прогревается намного быстрее, а если вы долго прогреваете машину во дворе, то расход составит бесконечность на 100 км, так как топливо расходуется, а машина-то стоит на месте.

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