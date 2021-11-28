ЧП и криминал
28.11.2021, 08:05

Сводка за сутки: дикое животное едва не отправило на тот свет троих. Задержаны 18 водителей

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Pilt on illustratiivne.
Pilt on illustratiivne.
Foto: Eero Vabamägi
За сутки в Эстонии полиция зарегистрировала два ДТП, в которых пострадали люди.

27 ноября в 15.34 на улице Хельме на дорожке для пешеходов и велосипедистов с велосипеда упала 65-летняя женщина. Пострадавшая доставлена в больницу.

В 16.50 на 69-м километре шоссе Пярну — Раквере — Сымеру (волость Тюри, Ярвамаа) столкнулись автомобиль Saab 9000, за рулем которого находился 45-летний мужчина, и фургон Mercedes-Benz Sprinter, которым управлял 25-летний мужчина. Причиной столкновения стало то, что перед машиной Saab выскочила косуля, и водитель отвернул на встречную полосу. В результате столкновения Saab вынесло в кювет. Водителя и пассажиров (46-летнюю женщину и 17-летнюю девушку) доставили в больницу.

За сутки на дорогах страны были задержаны два водителя в состоянии наркотического и 16 — в состоянии алкогольного опьянения.

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