ВИДЕО | В Таллинне приземлился самолет, выполнявший прямой рейс из Африки. Желающих бесплатно сдать тест на COVID было не так уж и много

Сегодня вечером в Таллиннском аэропорту приземлился пассажирский самолет, выполнявший чартерный рейс из Египта. Несмотря на то, что со вчерашнего дня тесты на COVID-19 для всех прибывающих в Эстонию бесплатные, большая часть пассажиров решила сразу же отправиться домой, минуя пункт тестирования.

Главной целью бесплатного тестирования на коронавирус является своевременное выявление нового штамма, который распространяется из африканских стран в Европу.

"Я вакцинирована три раза, но Департамент здоровья рекомендовал провериться после путешествия, и я сделаю это для своего же спокойствия", — говорит одна из туристок, прибывшая из Египта. Она, как и еще несколько человек, выстроились в очереди у пункта тестирования в столичном аэропорту. Женщина подчеркнула, что на ее решение определенно повлияла рекомендация Департамента здоровья и возможность бесплатно сдать тест.

Еще одна туристка, ожидающая своей очереди в пункте тестирования, также подтвердила, что выполняет рекомендации Департамента здоровья. "На прошлой неделе я вернулась из Чехии и не сдавала тест. А сейчас сдам", — сказала она.

Однако другие пассажиры, решившиеся сразу по возвращении сдать тест на коронавирус, сказали, что делают это в основном для собственного спокойствия.