Экономист Банка Эстонии: средняя сумма жилищного кредита превысила 100 000 евро

"Только в октябре в общей сложности было оформлено жилищных кредитов на рекордную сумму в 184 млн евро. Предыдущий рекорд был установлен в мае этого года, и мы видим, что количество заключенных в октябре сделок было примерно такое же, как и весной. Это говорит о том, что средняя сумма, которую брали, была выше, чем ранее. В третьем квартале средний размер выдаваемых кредитов была рекордно высоким, выше 100 000 евро", – рассказала экономист Банка Эстонии Гайли Грюнинг.