27.11.2021, 21:10
Экономист Банка Эстонии: средняя сумма жилищного кредита превысила 100 000 евро
Foto: Argo Ingver
В этом году выросло число банковских кредитов, средняя сумма жилищного кредита впервые превысила 100 000 евро. В Банке Эстонии обеспокоены тем, что кредиты стали чаще брать и люди с более низкими доходами, пишет rusERR.
"Только в октябре в общей сложности было оформлено жилищных кредитов на рекордную сумму в 184 млн евро. Предыдущий рекорд был установлен в мае этого года, и мы видим, что количество заключенных в октябре сделок было примерно такое же, как и весной. Это говорит о том, что средняя сумма, которую брали, была выше, чем ранее. В третьем квартале средний размер выдаваемых кредитов была рекордно высоким, выше 100 000 евро", – рассказала экономист Банка Эстонии Гайли Грюнинг.
Специалисты связывают такую активность на рынке недвижимости с тем, что у людей остались неиспользованные средства во время коронавирусного кризиса, а также с получением пенсионных накоплений.