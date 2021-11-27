Борьба за победу на парламентских выборах развернется между четырьмя партиями

”Мы должны приложить усилия, чтобы занять позицию, где сможем воплотить в жизнь данные избирателям обещания, продвигать наши взгляды и идеи. За последние пять лет вместе мы сумели развернуть государство лицом к людям. И работа в этом направлении должна быть продолжена”, — сказал Юри Ратас. ”Центристская партия получила больше всего голосов на местных выборах.

И мы принимаем решения, касающейся жизни в регионах не только на уровне городских собраний, но также на уровне волостных или городских 28-ми местных самоуправлениий. В том числе, делаем это в столице, где партия получила ещё больше голосов, чем четыре года назад. Есть повод гордиться этим! Поэтому Центристская партия не может ставить себе цель менее амбициозную, чем победа на парламентских выборах в 2023 году и формирование правительства”, — добавил Ратас.

По оценке Юри Ратаса, Центристская партия находится в выгодной стартовой позиции: по данным исследований фирмы Norstat, поддержка центристов составляет почти 22 процента, а это значит, что в настоящий момент мы на втором месте. ”Я считаю очень важным еще одно изменение в эстонской политике. Это рост популярности партии ”Эстония 200” и ее результаты на последних выборах”, — сказал Ратас.

”Следует признать, что они, будучи трудолюбивыми и находчивыми в политике, составляют серьезную конкуренцию остальным партиям. Это похвально. Несколько дней назад председатель партии ”Эстония 200” Кристина Каллас, в интервью Eesti Päevaleht призвала экс-президента Керсти Калюлайд заняться политикой. Думаю, что это очень важный призыв.

Каждый новый человек привносит свежесть и новые идеи в нашу политику. Осмелюсь предположить, что за победу на выборах в парламент будут бороться четыре партии”, — добавил лидер центристов.

По словам Юри Ратаса, предвыборные дебаты обещают быть очень интересными, потому что есть много вопросов, которые необходимо решить. ”Что мы сделаем с налогами? Как сделать дошкольное образование бесплатным по всей Эстонии? Какие инвестиции и решения необходимы, чтобы быть на высоте в области науки и инноваций? Как улучшить доступность медицинской помощи и увеличить количество мест в домах престарелых. Как мы можем объяснить своим избирателям принятые решения? Сегодня, конечно, вопросов больше, чем ответов, но, надеюсь, скоро это изменится”, — сказал Юри Ратас.