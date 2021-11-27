За последние сутки в Латвии выявлено 919 новых случаев заражения коронавирусом, в Литве — 2017

Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости в Латвии составляет 652,3 случая на 100 000 жителей. За последние сутки в стране скончались 17 человек. Один умерший был в возрасте 20-29 лет, один — в возрасте от 30 до 39 лет, остальные скончавшиеся были старше 50 лет. Из них 15 не были привиты или не закончили курс вакцинации, а двое были привиты.