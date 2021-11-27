27.11.2021, 18:45
За последние сутки в Латвии выявлено 919 новых случаев заражения коронавирусом, в Литве — 2017
Foto: Argo Ingver
За минувшие сутки в Латвии проанализировано 10 245 тестов на Covid-19, положительный результат дали 919 тестов. Среди получивших позитивный результат 571 были не вакцинированы, а у 348 завершен полный курс вакцинации. В Литве выявлены 2017 новых случаев заражения коронавирусом, скончался 21 человек.
Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости в Латвии составляет 652,3 случая на 100 000 жителей. За последние сутки в стране скончались 17 человек. Один умерший был в возрасте 20-29 лет, один — в возрасте от 30 до 39 лет, остальные скончавшиеся были старше 50 лет. Из них 15 не были привиты или не закончили курс вакцинации, а двое были привиты.
В Литве доля положительных тестов за семь дней составила 10,2%. С начала пандемии коронавирусная инфекция была диагностирована у 466 608 человек, от Covid-19 умерло 6672 жителя Литвы.
По данным Департамента статистики, 14-дневный кумулятивный показатель заражения на 100 000 населения в Литве снизился до 887,3.