ФОТО | Lidl вербует сотрудников рядом с магазинами Maxima и Rimi. Конкуренты: это сомнительная тактика

Лиа Кимбер, глава отдела персонала Maxima, считает, что лицо каждой компании в конечном итоге формируется его действиями, а не красивыми обещаниями, показанными в рекламе. ”Несмотря на обещание высокой зарплаты, у Lidl, вероятно, возникают проблемы с поиском работников, поэтому они начали использовать сомнительные методы ведения бизнеса в вопросах поиска рабочих кадров. Мы знаем людей, которые попробовать поработать в Lidl, но потом вернулись к нам, поскольку им не подошла культура работы Lidl", — сказала Кимбер.