Новости Эстонии
27.11.2021, 16:20

ФОТО | Lidl вербует сотрудников рядом с магазинами Maxima и Rimi. Конкуренты: это сомнительная тактика

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Lidl värbas uusi töötajaid Maxima poe ees
Lidl värbas uusi töötajaid Maxima poe ees
Foto: Jaanus Lensment
У Lidl идет большая кампания по поиску работников, цель которой - найти 800 человек для работы в магазинах по всей Эстонии, пишет Ärileht.

Лиа Кимбер, глава отдела персонала Maxima, считает, что лицо каждой компании в конечном итоге формируется его действиями, а не красивыми обещаниями, показанными в рекламе. ”Несмотря на обещание высокой зарплаты, у Lidl, вероятно, возникают проблемы с поиском работников, поэтому они начали использовать сомнительные методы ведения бизнеса в вопросах поиска рабочих кадров. Мы знаем людей, которые попробовать поработать в Lidl, но потом вернулись к нам, поскольку им не подошла культура работы Lidl", — сказала Кимбер.

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