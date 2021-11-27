ФОТО | Снежная сказка на юге Эстонии

Пока на севере Эстонии облачно с прояснениями, на юге Эстонии уже идет снег. Зона низкого давления постепенно перемещается на северо-восток, в результате чего к утру снегопад накроет всю Эстонию. Температура воздуха ночью от 0 до -5, на побережье чуть выше. Завтра днем снег ожидается по всей Эстонии, средняя температура воздуха от 0 до -3. На юге Эстонии — снег с дождем и плюсовая температура.