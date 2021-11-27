Почему происходят аварийные отключения электроэнергии и опасны ли они для дома?(1)
Более 10 000 отключений электричества
”Ничего не поделаешь, если, например, поднимется сильный шторм, из-за которого возникнут перебои в подаче электроэнергии”, — сказала руководитель коммуникационного отдела Elektrilevi Лийс Веэрсалу и отметила, что в этом году по разным причинам произошло около 10 000 мелких или крупных повреждений системы электроснабжения.
Веэрсалу привела некоторые причины, по которым это может произойти: земляные работы вблизи столба электропередачи или наезд сельхозтехники на линию. Нередко перебои возникают из-за того, что аист свил гнездо на столбе или стая птиц выбрала для взлета провода линии, из-за чего те раскачиваются и возникает короткое замыкание.
Если вблизи электрического столба проходят земляные работы или на линию совершен наезд на сельхозтехнике, то в доме может возникнуть перенапряжение, которое, в свою очередь, может вызвать пожар. ”В случае такого пожара хорошо, если у вас дома есть датчик дыма и угарного газа, но мы рекомендуем установить также ограничитель перенапряжений, чтобы избежать подобных ситуаций”, — сказал директор дивизиона стандартных решений G4S Тармо Пярьяла.
Все электроприборы производятся в соответствии с номинальным напряжением, то есть изоляция выдерживает работу при номинальном напряжении. В случае перенапряжения в изоляции может возникнуть пробой, который, в свою очередь, может привести к короткому замыканию. ”Электроника гораздо чувствительнее к такому перенапряжению, чем моторы или лампы накаливания”, — привела пример Веэрсалу. Это означает, что пожар может начаться именно из-за перенапряжения в бытовой электронике.
Что будет, если молния ударит рядом с линией?
Для того чтобы в электросети возникло перенапряжение, молния необязательно должна ударить прямо в линию: ей достаточно попасть рядом с линией, так как вокруг стрелы молнии образуется очень мощное электрическое поле, индуцирующее в электросети перенапряжение. ”Это перенапряжение продолжает идти по электросети к потребителям”, — объяснила Веэрсалу.
Чтобы как можно лучше защитить потребителей, на воздушных линиях устанавливаются ограничители перенапряжений, отводящие импульсы перенапряжения. Но если место удара находилось достаточно близко к потребителю, ограничители не в состоянии в достаточной мере защитить потребителя — ему следует установить ограничители перенапряжений и в своем щитке.
Средняя продолжительность перебоев — почти два часа
В этом году средняя продолжительность перебоев в поставке электроэнергии в разных жилых районах составила 111 минут. В плотнонаселенных местах перебои длились в среднем 75 минут, в местах с меньшей плотностью населения — более чем в четыре раза дольше.
Разница объясняется тем, что в плотнонаселенных районах удается быстрее восстановить электроснабжение. В малонаселенных местах при сильном ветре или в период, когда перебоев происходит больше, это занимает больше времени, поскольку там длинные линии часто проложены через лес.
По уездам хуже всего дело обстоит в Харьюмаа, где произошла почти четверть всех сбоев. За ним следует Тартумаа с 13 процентами, а меньше всего о перебоях следует волноваться жителям Хийумаа и Сааремаа, где произошло два и четыре процента сбоев соответственно.
Что будет с вашей домашней охраной?
Помимо вышеперечисленных аварийных отключений электричества, вызванных какими-либо происшествиями, нередки и ситуации, когда воры умело взламывают электрощиток, если к нему есть доступ с улицы или из подъезда.
Если вы беспокоитесь, что в случае перебоев с электричеством вор легко заберется к вам в дом, то при наличии хорошей охранной сигнализации причин для волнения нет. ”Когда пропадает электричество, центральное устройство G4S переходит на питание от аккумулятора — он продержится несколько часов, в течение которых подача электричества восстановится. При переходе на аккумуляторное питание устройство издает сигнал, и владелец может сам решить, отправлять ли патрульный экипаж проверить ситуацию или известно, что электричество отключилось ненадолго и причин для беспокойства нет”, — сказал директор дивизиона стандартных решений G4S Тармо Пярьяла.