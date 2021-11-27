Почему происходят аварийные отключения электроэнергии и опасны ли они для дома?

Более 10 000 отключений электричества

”Ничего не поделаешь, если, например, поднимется сильный шторм, из-за которого возникнут перебои в подаче электроэнергии”, — сказала руководитель коммуникационного отдела Elektrilevi Лийс Веэрсалу и отметила, что в этом году по разным причинам произошло около 10 000 мелких или крупных повреждений системы электроснабжения.

Веэрсалу привела некоторые причины, по которым это может произойти: земляные работы вблизи столба электропередачи или наезд сельхозтехники на линию. Нередко перебои возникают из-за того, что аист свил гнездо на столбе или стая птиц выбрала для взлета провода линии, из-за чего те раскачиваются и возникает короткое замыкание.

Если вблизи электрического столба проходят земляные работы или на линию совершен наезд на сельхозтехнике, то в доме может возникнуть перенапряжение, которое, в свою очередь, может вызвать пожар. ”В случае такого пожара хорошо, если у вас дома есть датчик дыма и угарного газа, но мы рекомендуем установить также ограничитель перенапряжений, чтобы избежать подобных ситуаций”, — сказал директор дивизиона стандартных решений G4S Тармо Пярьяла.

Все электроприборы производятся в соответствии с номинальным напряжением, то есть изоляция выдерживает работу при номинальном напряжении. В случае перенапряжения в изоляции может возникнуть пробой, который, в свою очередь, может привести к короткому замыканию. ”Электроника гораздо чувствительнее к такому перенапряжению, чем моторы или лампы накаливания”, — привела пример Веэрсалу. Это означает, что пожар может начаться именно из-за перенапряжения в бытовой электронике.

Что будет, если молния ударит рядом с линией?

Для того чтобы в электросети возникло перенапряжение, молния необязательно должна ударить прямо в линию: ей достаточно попасть рядом с линией, так как вокруг стрелы молнии образуется очень мощное электрическое поле, индуцирующее в электросети перенапряжение. ”Это перенапряжение продолжает идти по электросети к потребителям”, — объяснила Веэрсалу.