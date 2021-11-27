В ходе акции ”Спортивное утро” выполнено свыше 892 000 приседаний

Инициатор традиционной акции ”Спортивное утро” мэр Таллинна Михаил Кылварт поблагодарил всех горожан за активное участие.

”Несмотря на то, что эпидемиологическая ситуация наложила ограничения на совместные занятия в спортивных центрах, к которым мы привыкли за годы проведения акции, она отнюдь не помешала активно провести время с пользой для здоровья. В походах по тропам здоровья приняли участие около 200 человек, а в челлендже ”Будь сильным и умным — приседай!” — почти 24 900 школьников и воспитанников детских садов. Самому младшему из них было всего полтора года, — сказал Михаил Кылварт. — Как мне кажется, все участники акции получили заряд бодрости на целый день, и я надеюсь, что для некоторых утренняя зарядка станет повседневной привычкой”.

В фокусе акции этого года были пролегающие по Таллинну тропы здоровья, на которых проводились прогулки под руководством именитых спортсменов. В них приняли участие около 200 человек. Прогулки состоялись в Пиритаском спортивном центре (тренером был олимпийский чемпион Эрки Ноол), в Ныммеском спортивном центре (олимпийская чемпионка Ирина Эмбрих), в парке Тондираба (олимпийская чемпионка Кристина Шмигун-Вяхи) и на тропе здоровья Мериметса (бронзовый призер олимпиады Александр Таммерт). Все участники получили в подарок месячный абонемент в один из столичных спортивных центров.

Учебные заведения могли присоединиться к вызову ”Будь сильным и умным — приседай!”. Приседания полезны для всего тела, их можно выполнять в любом месте и в любое время. Регулярные приседания особенно полезны в ситуации, когда приходится большую часть дня сидеть за столом. Челлендж приседаний позволил школам и детским садам помериться силами: каждый участник должен был выполнить максимальное количество приседаний за минуту. Приседания были подсчитаны, а показавшие наилучшие результаты учебные заведения получат приятный приз.