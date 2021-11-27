Министерство образования: экспресс-тестирование помогло сохранить контактное обучение и придало школьным семьям чувство уверенности

По словам Лийны Керсна, министра образования и науки, экспресс-тестирование способствовало как общему снижению распространения вируса, так и дальнейшему сокращению числа очагов в школах. "Приятно видеть, что с каждой неделей количество положительных результатов экспресс-тестов уменьшается", — сказала она. "Поскольку общий уровень заболеваемости также снизился, мы теперь рекомендуем тестировать невакцинированных и не переболевших учеников. Исследования показывают, что у вакцинированных 12-15-летних подростков вероятность заболеть в 10 раз ниже, а у 16-19-летних — в 5 раз ниже, чем у их невакцинированных сверстников".

По словам министра, школы также могут чаще проводить тестирование в сотрудничестве с муниципалитетом, но тогда при необходимости им придется самим приобретать дополнительные тесты. "В дальнейшем экспресс-тесты будут поставляться в школы на основе тестирования невакцинированных и не переболевших учеников два раза в неделю", — пояснила Керсна, отметив, что первоначально экспресс-тестирование будет продолжаться до февраля, в зависимости от ситуации с коронавирусом.

С 1 ноября Министерство образования и науки проводит экспресс-тестирование учеников, учителей и школьного персонала, и каждую неделю в школах собираются отзывы о результатах тестирования. Министерство выражает признательность и благодарность школам, которые успешно проводят экспресс-тестирование и еженедельно оперативно предоставляют данные.

На четвертой неделе 478, или 92,5% общеобразовательных школ, ответили на опрос по экспресс-тестированию. Количество школ, ответивших на опрос, такое же, как и на прошлой неделе. Собранные данные свидетельствуют о продолжающемся снижении числа положительных тестов. За эту неделю 392 ученика получили положительный результат экспресс-теста, по сравнению с 507 неделей ранее, 584 на второй неделе ноября и 922 на первой неделе ноября.