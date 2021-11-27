Министерство образования: экспресс-тестирование помогло сохранить контактное обучение и придало школьным семьям чувство уверенности
По словам Лийны Керсна, министра образования и науки, экспресс-тестирование способствовало как общему снижению распространения вируса, так и дальнейшему сокращению числа очагов в школах. "Приятно видеть, что с каждой неделей количество положительных результатов экспресс-тестов уменьшается", — сказала она. "Поскольку общий уровень заболеваемости также снизился, мы теперь рекомендуем тестировать невакцинированных и не переболевших учеников. Исследования показывают, что у вакцинированных 12-15-летних подростков вероятность заболеть в 10 раз ниже, а у 16-19-летних — в 5 раз ниже, чем у их невакцинированных сверстников".
По словам министра, школы также могут чаще проводить тестирование в сотрудничестве с муниципалитетом, но тогда при необходимости им придется самим приобретать дополнительные тесты. "В дальнейшем экспресс-тесты будут поставляться в школы на основе тестирования невакцинированных и не переболевших учеников два раза в неделю", — пояснила Керсна, отметив, что первоначально экспресс-тестирование будет продолжаться до февраля, в зависимости от ситуации с коронавирусом.
С 1 ноября Министерство образования и науки проводит экспресс-тестирование учеников, учителей и школьного персонала, и каждую неделю в школах собираются отзывы о результатах тестирования. Министерство выражает признательность и благодарность школам, которые успешно проводят экспресс-тестирование и еженедельно оперативно предоставляют данные.
На четвертой неделе 478, или 92,5% общеобразовательных школ, ответили на опрос по экспресс-тестированию. Количество школ, ответивших на опрос, такое же, как и на прошлой неделе. Собранные данные свидетельствуют о продолжающемся снижении числа положительных тестов. За эту неделю 392 ученика получили положительный результат экспресс-теста, по сравнению с 507 неделей ранее, 584 на второй неделе ноября и 922 на первой неделе ноября.
Из сотрудников школы 61 человек получили положительный результат экспресс-теста на этой неделе. В первую неделю ноября среди школьного персонала положительный результат получили 117 человек, 90 во вторую и 69 в третью.
В целом, в течение ноября положительные результаты тестов получили 2405 учеников и 337 сотрудников, что означает, что всего в общеобразовательных школах, ответивших на опросы, было выявлено 2742 положительных результата экспресс-тестов.
На этой неделе в школах, ответивших на опрос, экспресс-тестирование прошли 119 778 учеников и 20 294 сотрудника. 224 школы (47%) тестировали учеников в школе, а 138 школ (29%) — дома. В 115 школах (24%) тестирование проводилось как в школе, так и дома. Эти показатели аналогичны предыдущей неделе.
Общее количество тестов и тестируемых изменилось по сравнению с предыдущей неделей, в соответствии с рекомендациями министерства, с небольшим снижением процента тестируемых и большим количеством школ, проводящих теперь тестирование два раза в неделю. В 79 школах (17%) ученики проходили тестирование 3 раза в неделю, в 372 школах (78%) — дважды в неделю и в 26 школах (5%) — один раз в неделю. В одной из школ ученики вообще не проходили тестирование.
В одной из школ Таллинна было зафиксировано наибольшее количество положительных результатов тестов учащихся — 17. В 6 школах положительный результат получили 10 и более учеников. В 319 школах, или 67% школ, не было обнаружено положительных результатов тестов, по сравнению с 283 школами, или 58%, на прошлой неделе.
Экспресс-тестирование будет продолжаться до февраля, а более подробные распоряжения в дальнейшем будут приняты в зависимости от ситуации с коронавирусом. С декабря тесты будет поставлять компания Medesto Logistics OÜ.