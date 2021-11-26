Swedbank: средняя заработная плата выросла больше, чем цены

Рост средней брутто-зарплаты ускорился в третьем квартале до 8 процентов. Рост чистой заработной платы хотя и был несколько медленнее, но всё же немного опережал рост цен. Заработная плата выросла во всех секторах. За два года средняя брутто-зарплата выросла на 11%. Средняя заработная плата выросла выше докризисного уровня во всех отраслях. Однако темпы роста заработной платы варьируются в широких пределах. В сфере ИТ и горнодобывающей промышленности за два года зарплаты выросли на 20%, в то время как в торговле они выросли всего на 2%.

Если в предыдущие годы быстрее всего росла заработная плата в нижней части шкалы оплаты труда, то в этом году быстрее всего росла заработная плата в верхней части шкалы. По данным Налогового департамента, за первые девять месяцев этого года зарплата в нижней пятой части шкалы заработной платы выросла всего на 3 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, в то время как в верхней пятой части она выросла на 7 процентов. Отчасти это связано с замораживанием минимальной заработной платы в этом году, а отчасти с коронакризисом, который поставил в трудное положение именно те отрасли и профессии, где средняя заработная плата ниже. В следующем году, однако, ожидается, что рост заработной платы для низкооплачиваемых снова ускорится, поскольку минимальная заработная плата в январе вырастет на 12%.

Спрос на новых сотрудников значительно вырос как в промышленности, так и в сфере услуг. Около 40 процентов предприятий считают нехватку рабочей силы самым большим препятствием для роста.

Такой повсеместный дефицит рабочей силы при всё ещё высоком уровне безработицы указывает на несоответствие между вакансиями и соискателями, как по роду занятий, так и по месту жительства. Самый высокий уровень безработицы наблюдается среди работников несложных профессий, в то время как в профессиях, требующих более сложной квалификации, вакансий много.

Дефицит рабочей силы и повышение минимальной заработной платы поддерживают высокий рост зарплаты. По оценкам Swedbank, средняя зарплата брутто в следующем году вырастет на 6,5%.