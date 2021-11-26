Таллинн представил новые автобусы для оказания услуги социального транспорта

По словам вице-мэра Бетины Бешкиной, в Таллинне услугой социального транспорта пользуются около 3400 человек.

«Эта услуга является большим подспорьем для горожан с ограниченными возможностями, которые в силу своих особых потребностей не могут пользоваться общественным транспортом. Услуга социального транспорта позволяет таким людям активнее участвовать в жизни общества и значительно улучшает доступ к необходимым объектам, - отметила Бешкина. – Город обслуживает на специально оборудованном транспорте около 750 пассажиров в день - в основном это поездки в школу, на работу и другие учреждения. Ежедневно работают около 100 автобусных линий. Приблизительно десятую часть составляют внеплановые перевозки – например, поездки к врачу или в центры реабилитации».

«Цель города – предложить нуждающимся качественную услугу социального транспорта. Теперь можно сказать, что мы очень довольны своим автобусным парком, - сказал вице-мэр Андрей Новиков. – Новые автобусы являются более безопасными и удобными, они оснащены кондиционерами и тонированными стеклами. Микроавтобусы одновременно вмещают два инвалидных кресла. Водитель может помочь людям пристегнуть ремень безопасности, при этом отдельно фиксируется и пассажир, и инвалидное кресло».

Предприятие AS Tallinna Linnatransport приступило к оказанию городской услуги социального транспорта с начала текущего года. В целях обеспечения качества услуги предприятие провело тендер на приобретение новых автобусов для людей с особыми потребностями. Конкурс на поставку автобусов для оказания услуги социального транспорта выиграло предприятие VEHO AS.

Для оказания услуги будут использоваться новые микроавтобусы Mercedes-Benz Sprinter. Два из них – 9-местные микроавтобусы категории M1, а остальные 14 представляют собой 16-местные микроавтобусы категории M2. Все автобусы оснащены подъемниками для инвалидных колясок и двумя местами, предназначенными для инвалидных кресел. Общая стоимость автобусов составила 978 400 евро.

На презентации новых микроавтобусов также присутствовали люди с ограниченными возможностями, использующие инвалидные кресла. По их оценке, новые автобусы являются удобными и безопасными.