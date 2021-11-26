ПОДКАСТ | ”Кылварт — довольно посредственный, не обладает харизмой, но шлет позитивный сигнал”. Обсуждаем рейтинг самых влиятельных людей Эстонии

”Впервые за долгое время список более или менее соответствует моим ощущениям, хотя в формировании окончательного ТОП-10 я личного участия не принимал”, — говорит главный редактор RusDelfi Андрей Шумаков, который считает, что в этом году Михаил Кылварт показал себя самой влиятельной персоной.

Журналист Delfi Таави Минник говорит, что к подобным спискам относится довольно скептично.

”Я совершенно согласен с выбором прошлого года, где в топе были отец и сын Хельме. Я бы не сказал, что Кылварт — тяжеловес. В прошлом году судьба правительства зависела от Хельме. Сейчас многое зависит от русского крыла центристов, которое олицетворяет собой Михаил Кылварт”, — говорит Минник.

Андрей Шумаков напоминает, что Кылварт в этом году занимал довольно жесткую позицию в плане ковида и даже конфликтовал по этому вопросу с премьером Каей Каллас. При этом главред RusDelfi считает, что меры, которые Кылварт предлагал в борьбе с распространением коронавирус были разнообразнее и решительнее, чем предлагало правительство.

”К сожалению, в некоторые моменты коронакризиса правительство показало себя не совсем решительным образом”, — добавляет Шумаков.

Журналист и медиаэксперт Павел Иванов согласен, что Михаил Кылварт на 100% популярен и известен, однако не влиятелен.

”Я не знаю ни одного политического явления или общественно-политического процесса, на который бы он влиял. Исключением может быть дистанционное обучение в таллиннских школах, но это не влияние на процесс, а влияние на Вышгород со стороны Нижнего города”, — поясняет свою позицию Иванов.

Журналист напомнил о проблеме, которая долгое время существовала в Ласнамяэ, где дорогу Лаагна теэ пожилые люди переходили в неположенном месте. Порой это заканчивалось трагедией. После того, как тогдашний мэр Эдгар Сависаар рассказал о необходимости носить светоотражатели, то со слов полицейских, ситуация улучшилась.