БОЛЬШОЙ РЕЙТИНГ 2021 | Самые влиятельные люди Эстонии(11)
ТОП-30 самых влиятельных людей Эстонии:
1. Михаил Кылварт, мэр Таллинна
2. Кая Каллас, премьер-министр, председатель Партии реформ
3. Танель Кийк, министр здоровья и труда
4. Мартин Хельме, председатель Эстонской консервативной народной партии ( EKRE)
5. Юри Ратас, спикер Рийгикогу, председатель Центристской партии
6. Лийна Керсна, министр образования и науки
7. Ирья Лутсар, руководитель научного совета
8. Таавет Хиндрикус/Кристо Кяэрманн, предприниматели в сфере ИТ
9. Керсти Кальюлайд, (экс)президент
10. Хелир Валдор Сеэдер, председатель партии Isamaa
11. Аркадий Попов, председатель Ляэне-Таллиннской центральной больницы
12. Катрина Лехис, Юлия Беляева, Эрика Кирпу, Ирина Эмбрих, женская сборная по фехтованию, взявшая золото на Олимпиаде в Токио
13. Пааво Ныгене, исполнительный директор Tallink
14. Андрес Меритс, профессор, член научного совета
15. Март Хельме, экс-председатель EKRE
16. Варро Вооглайд, руководитель SA Perekonna ja Traditsiooni Kaitseks
17. Маркус и Мартин Виллинг, сооснователи Bolt
18. Кейт Пентус-Росиманнус, министр финансов
19. Элмар Вахер, директор Департамента полиции и погранохраны (PPA)
20. Криста Фишер, профессор, член научного совета
21. Аннет Контавейт, теннисистка
22. Рийна Силдос, Иво Фельт, Тийна Локк, кинопродюсеры, организаторы PÖFF
23. Отт Тянак, гонщик
24. Рауль Кирьянен, основатель Graanul Invest
25. Мартин Херем, командующий Силами обороны
26. Майлис Репс, политик Центристской партии
27. Катри Райк, мэр Нарвы
28. Юлле Мадисе, канцлер права
29. Миа Белле Трисна, экс-футболистка
30. Яак Роосааре, Кристи Сааре и др., команда Rahatarkus
Более подробное описание и рейтинги по разным сферам смотрите ЗДЕСЬ.
Рейтинг самых влиятельных людей Эстонии за 2021 год был составлен журналистами
Eesti Päevaleht, LP, Delfi, Eesti Ekspress, Maaleht, отдела журналистских расследований Ekspress Meedia, редакций журналов Kroonika, Anne & Stiil, Eesti Naine, Oma Maitse, Pere ja Kodu, Tervis Pluss и Maakodu, которые представили своих кандидатов и оценили их влияние на общество в этом году.
Влиятельным считается человек, которые может достигать поставленных целей, изменять и формировать важные процессы, поведение и позицию других людей. Журналисты в силу своей профессии имеют хорошую возможность тщательно изучить происходящие в обществе процессы и понять, кто именно стоит за переменами.
Рейтинг составляется шестой год подряд. В 2015 его возглавила Марью Лауристин, в 2016 году Керсти Кальюлайд, в 2017 и 2018 гг Юри Ратас, в 2019 году Маргус Линнамяэ и в 2020 году Мартин Хельме.