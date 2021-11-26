БОЛЬШОЙ РЕЙТИНГ 2021 | Самые влиятельные люди Эстонии

Влиятельным считается человек, которые может достигать поставленных целей, изменять и формировать важные процессы, поведение и позицию других людей. Журналисты в силу своей профессии имеют хорошую возможность тщательно изучить происходящие в обществе процессы и понять, кто именно стоит за переменами.