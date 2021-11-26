ФОТО | Мэром Таллинна вновь избран Михаил Кылварт
Избрание Михаила Кылварта на пост мэра города поддержали 45 членов горсобрания. Оппозиция выдвинула кандидатом на пост мэра Урмаса Рейнсалу, который получил поддержку 21 члена горсобрания. Также была утверждена структура горуправы и названы вице-мэры.
В соответствии с коалиционным договором и переговорами по формированию управы города мэр внес предложение назначить на должность вице-мэров Бетину Бешкину (социальное обеспечение, здравоохранение), Андрея Новикова (транспорт, городское имущество), Вадима Белобровцева (спорт, образование, интеграция), Владимира Света (коммунальное хозяйство и окружающая среда), Мадле Липпус (городское планирование), Каарела Оя (культура), Йоозепа Вимма (предпринимательство). Предложение поддержало 44 члена горсобрания.
По словам председателя горсобрания Евгения Осиновского, важно, чтобы новая горуправа смогла быстро начать работать, поскольку в ближайшие недели в горсобрание должен поступить бюджет Таллинна на следующий год, который является важнейшим документом, определяющим управление городом. ”В Таллинне должны быть обеспечены жизнеспособность и благополучие всех его жителей. Необходимо сфокусироваться на уменьшении влияния вызванного коронавирусом кризиса и поддержать наиболее пострадавшие секторы, но, прежде всего, людей. У нас есть команда для эффективного и хорошего управления”, — сказал председатель горсобрания.
Также на сегодняшнем заседании горсобрания было принято решение сформировать десять постоянных комиссий и избраны председатели и заместители председателей этих комиссий: комиссия по образованию и культуре (председатель Денис Презенцов, заместитель председателя Иван Макаров), комиссия по инновациям (председатель Айвар Рийсалу, заместитель председателя Тоомас Уйбо), комиссия по окружающей среде и климату (председатель Марис Хеллранд, заместитель председателя Лийна Нормет), комиссия по охране правопорядка (председатель Калле Кландорф, заместитель председателя Рийна Солман), комиссия по городскому хозяйству (председатель Урмас Марди, заместитель председателя Йоэл Йессе), комиссия по городскому имуществу (председатель Эха Вырк, заместитель председателя Эрик Вест), финансовая комиссия (председатель Марис Сильд, заместитель председателя Арго Лууде), ревизионная комиссия (председатель Урмас Рейнсалу, заместитель председателя Евгений Осиновский), комиссия по социальным вопросам и здравоохранению (председатель Мярт Сультс, заместитель председателя Хелле-Мооника Хельме) и правовая комиссия (председатель Пеэтер Ярвелайд, заместитель председателя Март Каллас).
Одновременно было решено сделать должность председателя горсобрания оплачиваемой, а также назначить возмещение вице-председателю горсобрания Калле Кландорфу. В соответствии с установленными 21 февраля 2013 года принципами оплаты труда заработная плата председателя горсобрания и мэра составляет 6100 евро, а возмещение вице-председателю горсобрания назначено 50% от предусмотренной для вице-председателя горсобрания заработной платы, в настоящий момент эта сумма составляет 2600 евро. Поскольку второй вице-председатель горсобрания Кристен Михал во время действия своих полномочий члена горсобрания является и членом Рийгикогу, то, исходя из закона, ему возмещение за работу в горсобрании не выплачивается.