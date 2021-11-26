ФОТО | Мэром Таллинна вновь избран Михаил Кылварт

Избрание Михаила Кылварта на пост мэра города поддержали 45 членов горсобрания. Оппозиция выдвинула кандидатом на пост мэра Урмаса Рейнсалу, который получил поддержку 21 члена горсобрания. Также была утверждена структура горуправы и названы вице-мэры.

В соответствии с коалиционным договором и переговорами по формированию управы города мэр внес предложение назначить на должность вице-мэров Бетину Бешкину (социальное обеспечение, здравоохранение), Андрея Новикова (транспорт, городское имущество), Вадима Белобровцева (спорт, образование, интеграция), Владимира Света (коммунальное хозяйство и окружающая среда), Мадле Липпус (городское планирование), Каарела Оя (культура), Йоозепа Вимма (предпринимательство). Предложение поддержало 44 члена горсобрания.

По словам председателя горсобрания Евгения Осиновского, важно, чтобы новая горуправа смогла быстро начать работать, поскольку в ближайшие недели в горсобрание должен поступить бюджет Таллинна на следующий год, который является важнейшим документом, определяющим управление городом. ”В Таллинне должны быть обеспечены жизнеспособность и благополучие всех его жителей. Необходимо сфокусироваться на уменьшении влияния вызванного коронавирусом кризиса и поддержать наиболее пострадавшие секторы, но, прежде всего, людей. У нас есть команда для эффективного и хорошего управления”, — сказал председатель горсобрания.