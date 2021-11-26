Напоминание в "Черную пятницу": заказанные товары могут испортиться даже при небольших минусовых температурах
По словам Трийн Пармсоо, руководителя отдела обслуживания клиентов Smartpost Itella, черная пятница и Рождество — самое подходящее время для заказа товара в интернет-магазине. В этом году снова ожидается рекордный объем доставок посылок и поэтому она напоминает, какие товары следует заказывать в посылочный автомат, находящийся внутри помещений.
"Большинство электронных устройств не предназначены для использования на открытом воздухе, и их нельзя оставлять на холоде в посылочном автомате. Например, на мобильные телефоны влияют даже маленькие заморозки,”- говорит Пармсоо.
Она добавила, что то же самое касается и жидкостей, заказываемых в стеклянной таре, поскольку жидкости могут расширятся при минусовых температурах и разбить упаковку. Кроме того, стоит уделить особое внимание заказу товаров для красоты (косметика, парфюмерия, линзы) и товаров для здоровья (пищевые добавки, лекарства), а так же узнать какая температура хранения у этих товаров.
Александр Сей, руководитель по развитию э-аптеки Südameapteek, утверждает, что большая часть продаваемых аптечных продуктов должна храниться при комнатной температуре, и при неправильном хранении они могут испортиться.
"Неправильное хранение лекарств может привести к разложению активных веществ, и пациент может не получить желаемого терапевтического результата. В худшем случае продукты распада активного вещества могут стать токсичными,”- объяснил Сей.
Он добавил, что необходимо учитывать состав лекарств и товаров для здоровья — если таблетки более устойчивы к внешним условиям, то, например, жидкости (сиропы, растворы) могут замерзнуть и стать непригодными для использования при более низких температурах. По этой причине он рекомендует заказывать аптечные товары в посылочный автомат, находящийся внутри помещений.
По словам руководителя по работе с клиентами Smartpost Itella, при оформлении заказа в интернет-магазине необходимо следить за прогнозом погоды с учетом времени, необходимого для доставки посылки. "Если суточная температура уже постоянно минусовая, то очевидно, что определенные товары стоит заказывать либо в посылочный автомат, находящийся внутри помещения, либо заказывать доставку курьером, который доставит посылку, учитывая требования по хранению товара. Именно поэтому многие интернет-магазины, торгующие косметикой и электроникой, не предлагают доставку через почтовые автоматы, находящиеся на улице,” — сказала Пармсоо.
"Обещание Smartpost ”Твоя посылка в сохраности”, частью которого является размещение почтовых автоматов в помещениях, по-прежнему в силе. Это гарантирует, что даже самые чувствительные товары хранятся правильно и безопасно доставляются покупателям,”- говорит руководитель отдела обслуживания клиентов Smartpost Itella.