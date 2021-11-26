Напоминание в "Черную пятницу": заказанные товары могут испортиться даже при небольших минусовых температурах

По словам Трийн Пармсоо, руководителя отдела обслуживания клиентов Smartpost Itella, черная пятница и Рождество — самое подходящее время для заказа товара в интернет-магазине. В этом году снова ожидается рекордный объем доставок посылок и поэтому она напоминает, какие товары следует заказывать в посылочный автомат, находящийся внутри помещений.

"Большинство электронных устройств не предназначены для использования на открытом воздухе, и их нельзя оставлять на холоде в посылочном автомате. Например, на мобильные телефоны влияют даже маленькие заморозки,”- говорит Пармсоо.

Она добавила, что то же самое касается и жидкостей, заказываемых в стеклянной таре, поскольку жидкости могут расширятся при минусовых температурах и разбить упаковку. Кроме того, стоит уделить особое внимание заказу товаров для красоты (косметика, парфюмерия, линзы) и товаров для здоровья (пищевые добавки, лекарства), а так же узнать какая температура хранения у этих товаров.

Александр Сей, руководитель по развитию э-аптеки Südameapteek, утверждает, что большая часть продаваемых аптечных продуктов должна храниться при комнатной температуре, и при неправильном хранении они могут испортиться.

"Неправильное хранение лекарств может привести к разложению активных веществ, и пациент может не получить желаемого терапевтического результата. В худшем случае продукты распада активного вещества могут стать токсичными,”- объяснил Сей.

Он добавил, что необходимо учитывать состав лекарств и товаров для здоровья — если таблетки более устойчивы к внешним условиям, то, например, жидкости (сиропы, растворы) могут замерзнуть и стать непригодными для использования при более низких температурах. По этой причине он рекомендует заказывать аптечные товары в посылочный автомат, находящийся внутри помещений.