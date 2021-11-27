В Кейла закрылся легендарный магазин, проработавший 25 лет

”У маленьких магазинов наценка может быть меньше, но в ценовом ралли мы все равно проигрываем. Оптовые продавцы сбывают нам товар по более высоким ценам, чем торговым сетям. Я много бывал в Швеции и не устаю удивляться, что у них в сельских магазинах цены такие же, что и в городе. У нас же какая-то гигантомания и вымирание маленьких магазинов”, — отмечал мужчина.