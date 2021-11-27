27.11.2021, 12:20
В Кейла закрылся легендарный магазин, проработавший 25 лет
Keila linn
Сегодня в Кейла закрыл свои двери хорошо известный местным жителям магазин Jõe, работавший с 1997 года.
Причиной стала ценовая конкуренция с крупными торговыми сетями, из-за которых закрывается множество маленьких магазинчиков по всей Эстонии.
Уже в 2014 году владелец магазина Антс Леэметс говорил, что все упирается в цены.
”У маленьких магазинов наценка может быть меньше, но в ценовом ралли мы все равно проигрываем. Оптовые продавцы сбывают нам товар по более высоким ценам, чем торговым сетям. Я много бывал в Швеции и не устаю удивляться, что у них в сельских магазинах цены такие же, что и в городе. У нас же какая-то гигантомания и вымирание маленьких магазинов”, — отмечал мужчина.