26.11.2021, 11:33
КАРТА | Смотрите, сколько вируса обнаружили в сточных водах вашего города!(4)
Tartu Ülikool
Проводимый Тартуским университетом еженедельный мониторинг сточных вод показал, что хотя общая эпидемиологическая ситуация остается довольно стабильной, некоторые региональные различия все же есть.
Смотрите карту!
Больше всего вируса по-прежнему было выявлено в Южной Эстонии, а вот на Хийумаа и Саарема пробы оказались полностью чистыми.
Если на западе страны количество вируса уменьшилось, то на юге оно по-прежнему выше среднего. Положительно то, что почти во всех крупных населенных пунктах количества вируса снизилось, самые высокие показатели наблюдаются в Пылва и Тырва.