КАРТА | Смотрите, сколько вируса обнаружили в сточных водах вашего города!

Больше всего вируса по-прежнему было выявлено в Южной Эстонии, а вот на Хийумаа и Саарема пробы оказались полностью чистыми.

Если на западе страны количество вируса уменьшилось, то на юге оно по-прежнему выше среднего. Положительно то, что почти во всех крупных населенных пунктах количества вируса снизилось, самые высокие показатели наблюдаются в Пылва и Тырва.