В воскресенье на Ратушной площади будет зажжена первая свеча Адвента
”Несмотря на то, что в мире много нестабильности и тревоги, при зажжении первой свечи Адвента в это воскресенье стоит думать о понимании, мире, благодарности и начале светлой праздничной поры, — сказал Михаил Кылварт. — В нынешнее время очень важно, чтобы люди были внимательны в отношении окружающих и дарили друг другу тепло и положительный настрой. В предрождественский период нужно делать все возможное, чтобы было меньше противостояния и негативных эмоций. Приглашаю горожан и гостей столицы прогуляться во время Адвента по Старому городу, и проникнуться сказочной атмосферой ожидания Рождества. Но и тогда следует соблюдать меры предосторожности, чтобы каждый мог встретить Рождество в кругу семьи — спокойно и безопасно”.
На традиционном торжественном мероприятии по случаю зажжения первой свечи Адвента выступят хоры Таллиннского прихода Эстонской Евангелическо-лютеранской церкви: камерный хор Домского собора Laudate Dominum, концертный хор прихода Каарли — Камерный хор Canorus, камерный хор прихода Святого Духа, камерный хор прихода Пеэтели, камерный хор Виймсиского прихода, смешанный хор прихода Яани, камерный хор прихода Яани, камерный хор Activa и Таллиннский камерный хор под управлением Вельо Рейера, Пяртеля Тоомпере и Эве Падар. Церемонию проведет Прийт Вольмер.
Рождественская ель была доставлена на Ратушную площадь 18 ноября из волости Куусалу. Сегодня в 17:00 откроется рождественский рынок, а на праздничной ели зажгутся огни.