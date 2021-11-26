Эстония может потерять право на судоходство в устье реки Нарвы(1)
На какие средства и как быстро можно построить такой крайне важный для безопасности и экономики Эстонии мол в Нарва-Йыэсуу? Ответ должны найти спикер Рийгикогу Юри Ратас, президент Академии Наук Тармо Соомере, председатель Нарвского городского собрания Катри Райк, директор Морского музея Урмас Дрезен и мэр Нарва-Йыэсуу Максим Ильин.
”Если новый мол не будет построен, через несколько лет устье реки Нарвы станет проходимым только с российской стороны”, пояснил мэр Нарва-Йыэсуу Максим Ильин. ”Проект готов и разрешение на строительство получено, но Нарва-Йыэсуу нужна поддержка из фондов повышения уровня конкурентоспособности и помощь государства для обеспечения самофинансирования”.
Первоочередной задачей запланированного мола является защита восточной границы Эстонской Республики и Европейского союза, причем сейчас из-за непредсказуемых колебаний уровня воды катера Департамента полиции и пограничной охраны с трудом двигаются в устье реки. Из-за скопившегося в устье реки Нарвы песка средняя глубина составляет там всего 1-1,5 метра и местами реку вообще можно перейти пешком.
Это засорение наносит огромный ущерб рыбному промыслу, туризму и экономике в целом. Поэтому в настоящее время невозможно развивать достигающий Нарвы навигационный коридор, ведь корабли не попадают из моря в реку и наоборот. Из-за отсутствия мола песок с пляжа перемещается в устье реки и не удается поддерживать стабильную ширину пляжа.
Строительство мола позволит восстановить судоходство по реке Нарве. Это станет сильным стимулом для предпринимательской деятельности, поскольку проект мола и променада предусматривает крупномасштабную застройку окружающей местности, включая новые торговые площади. Ряд связанных с морем и туризмом инвестиционных проектов развития северного побережья, в том числе соответствующих критериям финансирования Фонда справедливого перехода, зависят от строительства данного мола, поскольку они станут рентабельными только после обеспечения соединения между рекой Нарвой и Балтийским морем.
Уже 250 лет назад были спроектированы молы на левом и правом берегах в устье реки Нарвы, но тогда ничего не было построено из-за нехватки средств. Вторая попытка состоялась в 1929 году, когда завершилось строительство берегового укрепления со 150-метровым молом из булыжников и валунов, последние 50 метров которого выдавались в море. В годы Второй мировой войны мол был разрушен.
Последняя неудачная попытка построить новый мол в Нарва-Йыэсуу была совершена в 1987-1990 годы. Сейчас в устье реки Нарвы остаются лишь развалины старого мола, которые представляют опасность для людей.