Эстония может потерять право на судоходство в устье реки Нарвы

”Если новый мол не будет построен, через несколько лет устье реки Нарвы станет проходимым только с российской стороны”, пояснил мэр Нарва-Йыэсуу Максим Ильин. ”Проект готов и разрешение на строительство получено, но Нарва-Йыэсуу нужна поддержка из фондов повышения уровня конкурентоспособности и помощь государства для обеспечения самофинансирования”.

Первоочередной задачей запланированного мола является защита восточной границы Эстонской Республики и Европейского союза, причем сейчас из-за непредсказуемых колебаний уровня воды катера Департамента полиции и пограничной охраны с трудом двигаются в устье реки. Из-за скопившегося в устье реки Нарвы песка средняя глубина составляет там всего 1-1,5 метра и местами реку вообще можно перейти пешком.

Это засорение наносит огромный ущерб рыбному промыслу, туризму и экономике в целом. Поэтому в настоящее время невозможно развивать достигающий Нарвы навигационный коридор, ведь корабли не попадают из моря в реку и наоборот. Из-за отсутствия мола песок с пляжа перемещается в устье реки и не удается поддерживать стабильную ширину пляжа.