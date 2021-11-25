Ограничения - не помеха. Новогодний салют в столице будет!

Народные гуляния по городу не считаются мероприятием, так что ограничения по времени и количеству людей тут не действуют. Но, как и в прошлом году, запускать фейерверки будут не на площади Свободы, а у моря.

"В этом году фейерверк снова будут запускать с пляжа у "Русалки". Там очень длинный променад — в одну сторону до порта, в другую — почти до Пирита. Люди смогут выбрать подходящее место и любоваться салютом, не подвергая себя опасности и держа дистанцию. И вид там гораздо лучше. Но что касается новогоднего концерта, то, разумеется, в этот раз его не будет, устраивать его было бы слишком неразумно", — рассказала старейшина района Кесклинн Моника Хауканымм.