В Пыхья-Таллинне открывают Рождественский городок

”В воскресенье в 15 часов с зажжения первой свечи адвента мы откроем Пыхья-Таллиннский Рождественский городок. Каждый адвент и вечер православного Рождества на Штромке будут детские представления, игры, прием Деда Мороза, интересные мастер-классы, а также можно будет покататься на лошадиной повозке и карусели. Гостей ждет также аллея из рождественских елей и праздничная музыка”, — сказала старейшина Пыхья-Таллинна Мануэла Пихлап.

Она добавила, что рождественское настроение будет и в парке Каламая, где каждый адвент будет подсвечиваться колокольня, звучать музыка, а также будет установлена световая декорация.

В парке Каламая (Кунгла, 65) будет подсвечиваться колокольня и звучать музыка каждый адвент с 16 до 19 часов. Пыхья-Таллиннский Рождественский городок в прибрежном парке на Штромке открыт каждый адвент и 7 января с 15 до 19 часов.

Пыхья-Таллиннский Рождественский городок, программа на 28 ноября:

15.00 зажжение первой свечи адвента

15.15 — 16.00 Скай и Маршалл из щенячьего патруля спасают мир

15.00 — 19.00 Рождественская карусель

15.00 — 18.00 Пишем письма Деду Морозу и рисуем

16.00 — 17.00 Детские игры

16.00 — 18.00 Катание на лошадиной повозке

17.00 — 19.00 Рождественская музыка