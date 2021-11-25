ВИДЕО | Мобилизационный учения ”Шип-2021” завершены. С уклонистами будут разбираться

”Выражаю вам огромную благодарность за участие в учениях. Большое спасибо”, — сказал командующий Силами обороны генерал-лейтенант Мартин Херем в обращении к резервистами. В своей речи он также поблагодарил работодателей военнообязанных, которые согласились сохранить размер заработной платы несмотря на их отсутствие на работе по причине участия в маневрах.

”В отдельности я хочу отметить и поблагодарить семьи, любимых и близких резервистов — вы взяли на себя домашние хлопоты. Это ваш вклад в оборону — я благодарю вас за это”, — сказал генерал-лейтенант Херем.

По словам командира 1-й пехотной бригады полковника Андруса Мерило, результаты учений можно считать впечатляющими: благодаря быстрой реакции резервистов подразделения достигли боеготовности в кратчайшие сроки, помимо этого, части выполнили задачу по укреплению восточной границы. ”Горжусь вами и благодарю за ваше участие, волю и вклад в защиту страны”, — сказал полковник Мерило.

Командир 2-й пехотной бригады полковник Тармо Метса отметил, что учения коснулись не только резервистов, но и других частей бригады: штаба, тылового батальона, роты штаба и связи, в маневрах также принимали участие военнослужащие срочной службы. Помимо этого бригада взаимодействовала с военной полицией, Кайтселийтом, Департаментом полиции и погранохраны и некоторыми местными самоуправлениями.

Основная задача мобилизационных учений ”Шип-2021” — достижение боеготовности резервных подразделений — была достигнута в течение первых 48 часов после сигнала. Вдобавок к этому части справились с задачами по установке заграждений в приграничной зоне, обеспечили воздушное наблюдение за операционным районом, провели занятия на Центральном полигоне и помогли в строительстве тира Кайтселийта.

Силы обороны фиксировали ущерб дорогам и другим объектам и исправляли возникавшие проблемы по ходу дела. В последние дни вооруженные силы провели дополнительный осмотр областей, в который действовали части. В случае необходимости, недостатки будут исправлены после учений.