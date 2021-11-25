ВИДЕО | Мобилизационный учения ”Шип-2021” завершены. С уклонистами будут разбираться(8)
”Выражаю вам огромную благодарность за участие в учениях. Большое спасибо”, — сказал командующий Силами обороны генерал-лейтенант Мартин Херем в обращении к резервистами. В своей речи он также поблагодарил работодателей военнообязанных, которые согласились сохранить размер заработной платы несмотря на их отсутствие на работе по причине участия в маневрах.
”В отдельности я хочу отметить и поблагодарить семьи, любимых и близких резервистов — вы взяли на себя домашние хлопоты. Это ваш вклад в оборону — я благодарю вас за это”, — сказал генерал-лейтенант Херем.
По словам командира 1-й пехотной бригады полковника Андруса Мерило, результаты учений можно считать впечатляющими: благодаря быстрой реакции резервистов подразделения достигли боеготовности в кратчайшие сроки, помимо этого, части выполнили задачу по укреплению восточной границы. ”Горжусь вами и благодарю за ваше участие, волю и вклад в защиту страны”, — сказал полковник Мерило.
Командир 2-й пехотной бригады полковник Тармо Метса отметил, что учения коснулись не только резервистов, но и других частей бригады: штаба, тылового батальона, роты штаба и связи, в маневрах также принимали участие военнослужащие срочной службы. Помимо этого бригада взаимодействовала с военной полицией, Кайтселийтом, Департаментом полиции и погранохраны и некоторыми местными самоуправлениями.
Основная задача мобилизационных учений ”Шип-2021” — достижение боеготовности резервных подразделений — была достигнута в течение первых 48 часов после сигнала. Вдобавок к этому части справились с задачами по установке заграждений в приграничной зоне, обеспечили воздушное наблюдение за операционным районом, провели занятия на Центральном полигоне и помогли в строительстве тира Кайтселийта.
Силы обороны фиксировали ущерб дорогам и другим объектам и исправляли возникавшие проблемы по ходу дела. В последние дни вооруженные силы провели дополнительный осмотр областей, в который действовали части. В случае необходимости, недостатки будут исправлены после учений.
Силы обороны продолжат выяснять причины неявки отдельных резервистов. В случае наличия уважительной причины военнообязанные будут освобождены от участия в учениях задним числом. При отсутствии таковой в их отношении заведут дела о проступке.
17 ноября правительство Эстонской Республики решило призвать на мобилизационные учения ”Шип-2021” (Okas 2021) 1684 резервиста. По предложению командующего Силами обороны был поднят личный состав 17-го и 27-го инженерных батальонов, а также резервисты 191-й и 291-й рот разведки.
Дополнительные учебные сборы резервистов ”Шип-2021” (Okas 2021) проводятся с целью проверки боеготовности. Вдобавок в ходе учений отрабатывается взаимодействие с Департаментом полиции и погранохраны, в частности резервисты помогают в укреплении восточной границы Эстонии.
Сборы были запланированы заранее и их проведение не было связано с изменением ситуации вокруг безопасности Эстонии, непосредственной угрозы страны не было.