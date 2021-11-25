Советы эстонского эксперта накануне "Черной пятницы": как распознать мошенничество в интернете?

Специалист Luminor по борьбе с мошенничеством Вейко Кийк сказал, что большими скидками и временем, когда люди уже запасаются рождественскими подарками пользуются не только потребители, но и различные мошенники. "Цифровые навыки мошенников постоянно растут, и теперь для них уже не проблема быстро создать вполне приличный на вид сайт, социальную сеть или рекламу, чтобы нацелить их на потенциальных жертв", — говорит Кийк.

Конечно, такие сайты, обещающие особенно значительные скидки и кажущиеся невероятными предложения, могут заманить многих людей в ловушку. "Всегда стоит помнить простую истину: если что-то кажется слишком хорошим, чтобы быть правдой, то обычно стоит ждать подвоха", — сказал Кийк. "Совершая покупки в интернете, важно быть очень осторожным и убедиться, что человек, у которого Вы делаете покупки и вводите данные своей банковской карты, является подлинным и заслуживающим доверия поставщиком услуг".

Признаки опасности включают, например, предложение очень дорогого предмета роскоши или электронного устройства (ювелирных изделий, часов, смартфонов или эксклюзивного парфюма) по цене в несколько раз ниже обычной. Если товар, который в противном случае стоил бы 1 000 евро, вдруг продаётся за 200 евро, это должно заставить покупателя насторожиться. В таких случаях стоит более тщательно изучить бэкграунд продавца.

Следует отметить, что мошенники становятся всё более изощрёнными и, помимо довольно прилично выглядящих сайтов, они способны копировать логотипы VISA и Mastercard, добавлять на свои страницы различные средства защиты, в результате чего становится всё труднее отличить поддельные сайты от заслуживающих доверия. Также участились случаи мошенничества в социальных сетях, когда людей заманивают нажать на сообщение, предлагая розыгрыш призов, но за этим скрывается вредоносное ПО, собирающее данные людей.