Советы эстонского эксперта накануне "Черной пятницы": как распознать мошенничество в интернете?
Специалист Luminor по борьбе с мошенничеством Вейко Кийк сказал, что большими скидками и временем, когда люди уже запасаются рождественскими подарками пользуются не только потребители, но и различные мошенники. "Цифровые навыки мошенников постоянно растут, и теперь для них уже не проблема быстро создать вполне приличный на вид сайт, социальную сеть или рекламу, чтобы нацелить их на потенциальных жертв", — говорит Кийк.
Конечно, такие сайты, обещающие особенно значительные скидки и кажущиеся невероятными предложения, могут заманить многих людей в ловушку. "Всегда стоит помнить простую истину: если что-то кажется слишком хорошим, чтобы быть правдой, то обычно стоит ждать подвоха", — сказал Кийк. "Совершая покупки в интернете, важно быть очень осторожным и убедиться, что человек, у которого Вы делаете покупки и вводите данные своей банковской карты, является подлинным и заслуживающим доверия поставщиком услуг".
Признаки опасности включают, например, предложение очень дорогого предмета роскоши или электронного устройства (ювелирных изделий, часов, смартфонов или эксклюзивного парфюма) по цене в несколько раз ниже обычной. Если товар, который в противном случае стоил бы 1 000 евро, вдруг продаётся за 200 евро, это должно заставить покупателя насторожиться. В таких случаях стоит более тщательно изучить бэкграунд продавца.
Следует отметить, что мошенники становятся всё более изощрёнными и, помимо довольно прилично выглядящих сайтов, они способны копировать логотипы VISA и Mastercard, добавлять на свои страницы различные средства защиты, в результате чего становится всё труднее отличить поддельные сайты от заслуживающих доверия. Также участились случаи мошенничества в социальных сетях, когда людей заманивают нажать на сообщение, предлагая розыгрыш призов, но за этим скрывается вредоносное ПО, собирающее данные людей.
В таких случаях утечка данных продолжается. В частности, мошенники могут рассылать людям вредоносные ссылки от имени курьерских компаний, которые якобы предлагают способ отслеживания их покупок, но на самом деле их целью снова является доступ к личным данным людей.
Как Вы можете защитить себя от всего этого? По словам Кийка, первое, что необходимо сделать, это быть осведомлённым и бдительным в отношении опасностей и, по возможности, пользоваться только теми интернет-магазинами, которые уже известны и заслуживают доверия. В качестве одного из способов защиты Кийк рекомендует, например, завести отдельную платёжную карточку для покупок в электронных магазинах и хранить на ней только необходимую для покупки сумму. Таким образом, если Вы станете жертвой мошенничества, ущерб будет меньше, чем, например, если Вы потеряете кредитный лимит на целый месяц. Однако если с Вами произошёл несчастный случай, Вы должны немедленно сообщить об этом в свой банк и в полицию.
Каковы наиболее распространённые признаки опасности?
- На сайте предлагаются очень популярные товары по очень хорошим ценам, которые трудно найти в других местах, или они фактически уже распроданы.
- Исключительно большие скидки. Если скидка кажется слишком хорошей, чтобы быть правдой, это может быть мошенничество.
- Вы получаете ссылку от курьерской компании с предложением проследить за покупкой, о которой Вы не знали.
- Сайт не работает должным образом, выглядит странно, трудно найти контакты и информацию об этом интернет-магазине или компании.
- Сайт недавно зарегистрирован. Вы можете проверить это, например, на сайте www.whois.com