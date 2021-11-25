Рийсало, Лаури, Яани и Лийметс: насилие над женщинами травмирует и детей

По данным Министерства юстиции в 2020 году в Эстонии было зарегистрировано 3987 случаев насилия, из них в 88% случаев его совершали мужчины, в 81% случаев жертвами были женщины. 15% всех преступлений в Эстонии составили случаи семейного насилия. В трети случаев свидетелем или жертвой семейного насилия становился ребенок — это означает, что более тысячи детей в Эстонии каждый год имеют опыт прямого насилия у себя дома. Насилие над ребенком или взросление в условиях семейного насилия наносит огромный вред благополучию и развитию ребенка.

”Каждый день совместной работой различных учреждений государство старается донести до жертв, что существует доступная помощь, и как ее можно получить. Система помощи должна стать еще более эффективной в будущем. — Сказала министр социальной защиты Сигне Рийсало. — Чтобы еще больше жертв преступлений и насилия получали помощь, мы готовим новый закон о помощи жертвам, где особый акцент делается на изменение правил оказания психологической помощи пострадавшим”.

На данный момент оплата услуг психологической помощи возмещается при наличии делопроизводства, но во многих случаях эпизоды семейного или сексуального насилия не фиксируются и не расследуются официально. ”Именно женщины становятся жертвами насилия чаще всего, и в будущем возможность получить помощь вне зависимости от факта делопроизводства поможет многим восстановиться и вернуться к нормальной жизни”, — сказала министр Рийсало.

”Одобренное летом этого года правительством соглашение о предотвращении насилия отдельной темой выносит тот факт, что жертвами семейного насилия становятся не только взрослые. В соглашении предусмотрен целый ряд мер для помощи детям, таких как обучение родителей, обучение специалистов для работы с травмированным ребенком, и многое другое”, — сказала министр юстиции Марис Лаури.