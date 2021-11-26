Годы в бегах: задержан скандальный финский бизнесмен, следы которого затерялись в Пирита

Следы 42-летнего Ноусиайнена окончательно затерялись в ночь на 3 марта 2020 года, когда его видели покидающим на арендованном автомобиле Ford Fiesta таллиннскую гостиницу Pirita Marina Hotel & Spa.

Как пишет финская пресса, поздно вечером в среду Ноусиайнен добровольно вернулся на родину и сдался властям. Это произошло после того, как известная финская газета Helsingin Sanomat опубликовала разоблачительную статью: выяснилось, что пропавший бизнесмен скрывался на горнолыжном курорте Вербье в швейцарских Альпах.

Полиция арестовала беглого предпринимателя сразу же, как только он прилетел из Швейцарии в Финляндию.

Ноусиайнен скрывался в Швейцарии под именем Томми Коски.

Госпрокурор предъявил Ноусиайненe несколько обвинений по эпизодам, связанным со взяточничеством, присвоением и фальсификацией. Предполагаемые преступления относятся к периоду 2014-2018 годов.

В ближайшие дни издание Helsingin Sanomat опубликует взятое в Швейцарии интервью с Ноусиайненом, в котором тот расскажет о своей жизни в бегах, а также прояснит, каким образом тут замешана Эстония.