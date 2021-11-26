Вице-мэр Новиков: Таллинн движется к установлению более низкой разрешенной скорости движения

”Я не поддерживаю грести все под одну гребенку, чтобы везде в столице действовала одинаковая скорость движения 30 км/ч, но мы обязательно пойдем этим путем, как и во всем мире, где скорость движения понижается", — прокомментировал Новиков (Центристская партия).

Новиков подчеркнул, что это длительный процесс, который еще нужно будет обсуждать: "Это повлечет за собой множество изменений, например, в системе светофоров и перекроении физического пространства, необходимо провести тщательную подготовку".

”На самом деле мы уже понизили скорость движения во многих местах в Таллинне: например, в Кассисаба, на улицах Рауа и Веэренни", — добавил вице-мэр.

Новоиспеченный вице-мэр Мадле Липпус (Социал-демократическая партия) аргументирует свою позицию тем, что снижение скорости движение поможет увеличить чувство защищенности горожан и улучшать качество городского пространства.

"Более медленное движение автомобилей способствует появлению восприятия безопасности. Кроме того, есть реальная польза — при столкновении более слабая сторона пострадает меньше. Также будет меньше шума и загрязнения. Исследования показывают, что в случае снижения скорости время на преодоление расстояния увеличится незначительно. Так что нет ни одного весомого аргумента, почему максимально допустимая скорость не могла бы составлять 30 км/час", — передает слова вице-мэра rus.err.ee.