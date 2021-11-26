Мужчина ударил сожительницу, что привело к ее смерти. Почему ему дали два года условно?

По словам прокурора, собранные в ходе досудебного расследования доказательства показали, что Киур ударил женщину один раз по лицу и потерпевшая скончалась через два дня. Доказательства подтверждают, что сразу после удара и в последующие дни женщина общалась с Киуром. На следующий день женщина ушла из квартиры, она ходила и, по словам Киура, он не понял, что у сожительницы возникли серьезные проблемы со здоровьем, требующие медицинской помощи. Если оценивать событие в целом, то это кажется убедительным, поскольку женщина злоупотребляла алкоголем и в обычное время также могла иметь проблемы с координацией движений. Также после удара на ней не было крови, необычные жалобы отсутствовали. ”Таким образом, мы не выявили намерения убить, также доказательства не указывают на желание нанести опасный для жизни урон здоровью”, — сообщила прокурор.

Она отметила, что действующий уголовных наказаний у Киура нет. Он признался, что ударил потерпевшую и выразил раскаяние в своем поступке и в том, что что не осознал необходимости вызывать скорую помощь. Мужчина добровольно искал помощи в освобождении от своей алкогольной зависимости и ходит на работу. ”Принимая во внимание все эти обстоятельства, но прежде всего конкретное деяние и прежнее поведение человека, прокуратура попросила в качестве наказания два года тюремного заключения, которые не будут приведены в исполнение, если Киур в течение еще более длительного времени, то есть в течение трех лет и трех месяцев не совершит другое преступление. Испытательный срок — это период, в течение которого человек должен доказать свою законопослушность в будущем, что является одной из целей наказания. С этим решением были согласны все стороны, включая мать жертвы, которая также говорила при даже показаний, что не думает, что Киур хотел хотел убить женщину”, — пояснила Круусимяги.