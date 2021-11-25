Финансовая инспекция предупреждает: эта фирма вызывает обоснованные подозрения!

После каждого предупреждения VestaFuture OÜ начинала предлагать услуги без лицензии по новым каналам. Согласно последнему предупреждению, VestaFuture OÜ предлагает инвестиционные услуги на сайте inodel.trade. В правление VestaFuture OÜ выходит единственный член — Сергий Пупко (Serhii Pupko).

"Такое, когда после предупреждения Финансовой инспекции фирма неоднократно меняет каналы предложения услуг, случается не часто. Подобное поведение ясно показывает желание обмануть добросовестных инвесторов, и, к сожалению, это в сегодняшнюю эпоху интернета сделать довольно легко. Финансовая инспекция в может в таких условиях обнародовать предупреждения и известить прокуратуру", — сказал член правления Финансовой инспекции Сийм Таммер.

Предложение финансовых услуг без лицензии — это преступление, расследование которого входит в компетенцию полиции. Если у инспекции есть основание подозревать, что на финансовом рынке совершается правонарушение, то ведомство может подать в прокуратуру и полицию соответствующее заявление. У самой Финансовой инспекции прав на производство уголовного дела нет.

Список предприятий, которым Финансовая инспекция выдала разрешение на деятельность или тех, кто может оказывтаь услуги в пределах Эстонии, можно найти на интернет-страничке инспекции в специальном регистре.

Инспекция рекомендует: прежде, чем воспользоваться финансовыми услугами, ознакомьтесь с имеющимися на страничке инспеции предупреждениями.