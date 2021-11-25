Экономика
25.11.2021, 15:25

Финансовая инспекция предупреждает: эта фирма вызывает обоснованные подозрения!

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Танель Саарманн, Ärileht
Tanel Meos
Эстонская Финансовая инспекция вновь предупреждает людей относительно деятельности компании VestaFuture OÜ, которая, не имя лицензии на деятельность, предлагает инвестиционные услуги. Всего в этом году это уже шестое предупреждение инспекции, касающееся VestaFuture OÜ.

После каждого предупреждения VestaFuture OÜ начинала предлагать услуги без лицензии по новым каналам. Согласно последнему предупреждению, VestaFuture OÜ предлагает инвестиционные услуги на сайте inodel.trade. В правление VestaFuture OÜ выходит единственный член — Сергий Пупко (Serhii Pupko).

"Такое, когда после предупреждения Финансовой инспекции фирма неоднократно меняет каналы предложения услуг, случается не часто. Подобное поведение ясно показывает желание обмануть добросовестных инвесторов, и, к сожалению, это в сегодняшнюю эпоху интернета сделать довольно легко. Финансовая инспекция в может в таких условиях обнародовать предупреждения и известить прокуратуру", — сказал член правления Финансовой инспекции Сийм Таммер.

Предложение финансовых услуг без лицензии — это преступление, расследование которого входит в компетенцию полиции. Если у инспекции есть основание подозревать, что на финансовом рынке совершается правонарушение, то ведомство может подать в прокуратуру и полицию соответствующее заявление. У самой Финансовой инспекции прав на производство уголовного дела нет.

Список предприятий, которым Финансовая инспекция выдала разрешение на деятельность или тех, кто может оказывтаь услуги в пределах Эстонии, можно найти на интернет-страничке инспекции в специальном регистре.

Инспекция рекомендует: прежде, чем воспользоваться финансовыми услугами, ознакомьтесь с имеющимися на страничке инспеции предупреждениями.

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