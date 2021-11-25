В Таллинне спасатели помогли женщине, которая не могла снять кольцо с пальца

24 ноября в 14:29 центр тревоги получил сообщение о том, что на улице Рауа в Таллинне у женщины возникли проблемы со снятием кольца с пальца. Когда спасатели прибыли на место, то увидели, что палец распух и кольцо нужно снять как можно скорее.