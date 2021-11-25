25.11.2021, 11:12
Свежие данные: из-за отказа вакцинироваться Силы обороны уволили 46 человек, более 10 ушли сами
Foto: Argo Ingver
К настоящему моменту из-за отказа вакцинироваться от коронавируса из Сил обороны были вынуждены уйти более 50 человек.
Часть из них оспорили увольнение в суде и на настоящий момент ожидают решения Государственного суда.
"46 освобождены от должности, некоторые находятся в режиме ожидания, более десятка ушли по собственному желанию, а в отношении которых решение примет суд. Это плата, которую нам пришлось заплатить, и я совершенно этому не рад”, — сказал командующий Силами обороны в передаче "Esimene stuudio" на ETV.