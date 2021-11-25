Новый вице-мэр: в Таллинне следует снизить скорость движения автомобилей до 30 км/час

"Мне кажется это разумным [снизить скорость]. Весомый аргумент — общая безопасность. Более медленное движение автомобилей способствует появлению восприятия безопасности. Кроме того, есть реальная польза — при столкновении более слабая сторона пострадает меньше. Также будет меньше шума и загрязнения. Исследования показывают, что в случае снижения скорости время на преодоление расстояния увеличится незначительно. Так что нет ни одного весомого аргумента, почему максимально допустимая скорость не могла бы составлять 30 км/час", — передает слова вице-мэра RusERR .

"Я не считаю, что городское пространство должно быть для кого-то неприятным. В городе все должны чувствовать себя хорошо. Если действительно нужна поездка на машине, то у человека должна быть такая возможность. Но в городе должно быть хорошо пешеходам и велосипедистам. Сейчас это не так. В центре города публичное пространство и так ограничено, особенно в сравнении с районами новостроек", — отметила Липпус.