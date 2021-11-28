Кристина Каллас: полицейские, депутаты, спасатели, продавцы магазинов — на жизненно важных должностях вакцинацию стоит сделать обязательной

"Я считаю, что в определенных секторах в Эстонии вакцинация должна быть обязательной", — сказала Каллас. По ее словам, решительные шаги нужно делать в отношении групп риска, то есть пожилого населения, и тех, кто занимает жизненно важные должности.

В качестве примера она привела случай в доме попечения, где работники заболели коронавирусом и не могли работать. "Представьте, что это произойдет в службе спасения, полиции, это уже происходило в больницах — работники просто уходят на больничный и не могут оказывать жизненно необходимые услуги", — констатирует лидер партии.

Каллас добавила, что поддерживает решение генерала Мартина Херема сделать обязательной вакцинацию для сотрудников Сил обороны, так как обороноспособность Эстонии зависит от того, находятся ли работники в строе или же на больничном, если придется защищать страну.

Политик считает, что обязательная вакцинация на определенных должностях поможет и продвижению вакцинации.

"80-летняя пожилая дама, которая живет одна где-то в Пылвамаа — до нее может быть сложно это донести. В вот социальный работник, который к ней ходит, должен быть вакцинирован. Также продавцы в магазинах, полицейские, спасатели, члены правительства, депутаты Рийгикогу, сотрудники Сил обороны, персонал по уходу", — сказала Каллас.

"Я понимаю, что это не исключает риск заражения, но это значительно снижает риск передачи вируса — у вакцинированных вероятность передать болезнь в три раза меньше. И конечно же, это снижает заболеваемость как таковую и нагрузку на больницы. И это нужно сделать сегодня, несмотря на то, что показатели снижаются", — подчеркнула глава "Ээсти 200".