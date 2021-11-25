ВИДЕО | Смотрите, как изменилось место на границе, где в 2014 году Россия выкрала Эстона Кохвера

Тогда на месте границы стояла лишь предупредительная табличка с приказом остановиться, а пограничного столба не было. Сегодня, спутся семь лет, кустарник на контрольной линии выкорчеван. Теперь отлично видно как пограничный столб Эстонии, так и пограничный столб №121 со стороны России.

Также установлены два ряда столбов, которые отмечают протяжение границы. Как говорит представитель Департамента полиции и погранохраны, российские столбы еще тогда стояли на пару сантиметров на эстонской территории, так как страны до сих пор не ратифицировали договор о границе и поэтому столбы нельзя установить в точном месте. Эстонские столбы указывают территорию, куда могут проходить лишь пограничники.

В ближайшие года здесь планируется построить пограничную инфраструктуру с ограждениями, системой слежения и дорожкой для патрулирования.

Участок границы показан на видео начиная с отметки 2:00. Столбы видно на отметке 7:00.

Пограничная инфраструктура должна пролегать по восточной границе, которая составляет чуть более 135 километров. Первый этап строительства на юго-востоке пройдет от места пересечения границ Лаьтвии, Эстонии и России до погранпункта Лухамаа. Согласно прогнозам, весь процесс строительства продлится до 202 года.